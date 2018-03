Wehen vertraut auf „Beppo“ Mrowca

Anzeige

Wiesbaden.Fußball-Drittligist SV Wehen Wiesbaden hat den am Saisonende auslaufenden Vertrag mit Defensivspieler Sebastian Mrowca um drei Jahre bis zum Sommer 2021 verlängert. Der 24-Jährige spielt seit 2014 für die Hessen und gehört zu den Leistungsträgern beim Tabellendritten. „Beppo hat sich zum Stammspieler und zu einer Führungspersönlichkeit entwickelt. Seine Vertragsverlängerung ist ein starkes Zeichen“, freute sich Sportdirektor Christian Hock. „Das ist ein wichtiger Schritt für uns und ein bedeutsamer Baustein für die Zukunft“, sagte SVWW-Trainer Rüdiger Rehm am Donnerstag.

Spielen wird der Abwehrmann am Wochenende jedoch nicht. Dies liegt jedoch nicht an mangelnder Leistungen, sondern weil die Partie beim Chemnitzer FC wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt worden ist. Die an diesem Samstag (14 Uhr) geplante Begegnung könne wegen der aktuellen Wetterlage nicht stattfinden, teilten die Hessen am Donnerstag mit. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest. dpa