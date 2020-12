Wehen voller Vorfreude

Wiesbaden.Fußball-Drittligist SV Wehen Wiesbaden will sich einen Tag vor Heiligabend mit einem Sieg im DFB-Pokal gegen Jahn Regensburg selbst beschenken. „Wir wollen versuchen, in die nächste Runde einzuziehen. Ein anderes Ziel haben wir nicht“, sagte SVWW-Coach Rüdiger Rehm vor der am Mittwochabend (20.45 Uhr/Sky) in der Brita-Arena stattfindenden Zweitrundenpartie gegen den bayerischen Zweitligisten.

Dafür müsse sein Team eine Top-Leistung abrufen. „Wir wollen schauen, dass wir diesem Gegner richtig Paroli bieten, sie richtig bearbeiten, aktiv verteidigen, aber auch aktiv angreifen und unsere Chancen suchen“, sagte Rehm.

Chato und Carstens vor Comeback

Der ungewöhnliche Termin kurz vor Weihnachten stört dabei niemanden im Team. „Wir haben eine totale Vorfreude auf so ein Spiel. Wir sind noch im Pokal dabei, dürfen noch mal ran. Wir dürfen arbeiten, dass sollte man sich in der derzeitigen Situation auch mal vor Augen führen“, sagte Rehm.

Verzichten muss er weiterhin auf die Langzeitverletzten Stefan Aigner, Tim Walbrecht, Johannes Wurtz, Sebastian Mrowka und Benedikt Röcker. Paterson Chato und Florian Carstens hingegen stehen nach auskurierten Muskelfaserrissen vor einem Comeback. „Voraussichtlich sind sie gegen Regensburg schon dabei“, sagte Rehm. dpa

