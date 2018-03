Weiter auf Euro-Reise – aber Leipzig muss lange zittern

Anzeige

St. Petersburg.Die beeindrucke Europapokal-Reise von RB Leipzig geht unaufhaltsam weiter. Ein früher Genie-Streich von Vorbereiter Timo Werner und der Treffer vom neuen Tor-Garanten Jean-Kévin Augustin haben dem deutschen Fußball-Vizemeister den erstmaligen Einzug in das Viertelfinale der Europa League beschert. Der Mannschaft von Trainer Ralph Hasenhüttl reichte beim FC Zenit St. Petersburg ein 1:1 (1:1), nachdem die Sachsen das Hinspiel in der Red Bull Arena eine Woche zuvor mit 2:1 gewonnen hatten.

„Wir sind natürlich sehr stolz und sehr froh, dass wir es geschafft haben weiterzukommen. Wir wissen aber, dass wir es viel früher hätten entscheiden können“, sagte Hasenhüttl. „Bei uns gibt es Spannung immer inklusive, manchmal mehr als erträglich.“

Vor 44 092 Zuschauern waren die Leipziger durch Augustins Tor in der 22. Minute in Führung gegangen. Der Ausgleich in der Nachspielzeit der ersten Hälfte durch Sebastian Driussi (45.+1) machte die zweite Halbzeit aber zu einer Zitterpartie. „Nach dem sehr guten Beginn haben wir leider Gottes aufgehört, Fußball zu spielen und den Gegner stark gemacht“, kommentierte Hasenhüttl.