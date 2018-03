Welcher Club passt zu Tuchel?

Anzeige

FC Chelsea

Beim englischen Fußballmeister gilt der Abschied von Antonio Conte im Sommer als sicher. Zwar hatte der Italiener seinen Vertrag nach dem Gewinn der Meisterschaft bis 2019 verlängert, doch sein Verhältnis zu den Blues-Bossen gilt längst als zerrüttet. Laut „Sportbuzzer“ ist Tuchel zumindest ein Kandidat für die mögliche Conte-Nachfolge. Seinen Vertrag wolle er zwar „respektieren“, sagte Conte, fügte aber sofort hinzu: „In unserem Job hat man immer einen Koffer gepackt.“ Vielleicht für den Wechsel nach Paris?

Manchester United

PSG soll auch an José Mourinho interessiert sein. Doch der ManUnited-Trainer unterschrieb erst im Januar einen neuen Vertrag, der ihn bis mindestens 2020 im Old Trafford hält. Gerüchte über einen Wechsel Mourinhos nach Paris gab es schon im Herbst 2017, als der Portugiese sich lobend über den Hauptstadtclub äußerte. Als es damals hieß, Mourinho sei in Manchester unzufrieden, wies der dies verärgert zurück und erklärte, bleiben zu wollen. Stand jetzt spricht nicht allzu viel für einen Tuchel-Wechsel zu Manchester United.

Real Madrid

Startrainer Zinedine Zidane hat seinen Vertrag bei den „Königlichen“ zwar erst zu Jahresbeginn bis 2020 verlängert. Doch nach dem frühen Aus aller Titelchancen in der Primera Division und im spanischen Pokalwettbewerb kann sich auch der Weltmeister von 1998 seiner Sache nicht mehr sicher sein. Es heißt, der 45-Jährige müsste, um im Amt bleiben zu dürfen, mit Real schon zum dritten Mal in Serie die Champions League gewinnen. Diesen Titel-Hattrick allerdings hat noch kein Trainer der Welt vor ihm geschafft.

Und warum nicht München?

Am vergangenen Freitag erteilte Tuchel dem FC Bayern in einer mittäglichen Telefonkonferenz völlig überraschend eine Absage. Seit Herbst 2017 hatte FCB-Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge lose mit dem Trainer in Kontakt gestanden, ein ernsthaftes Verhandlungsangebot seitens der Münchner gab es aber nicht. Dazu waren die Vorbehalte, vor allem bei Bayern-Präsident Uli Hoeneß, zu groß gewesen. Alle Bemühungen fokussierten sich zunächst darauf, Altmeister Jupp Heynckes doch noch zu überreden, ein Jahr in München dranzuhängen. Als dies schließlich nicht gelang, ließ sich Hoeneß doch überzeugen, Verhandlungsgespräche mit Tuchel zu führen – doch zu spät. (mit sko)

