Wellenreuther räumt eigene Fehler ein

Karlsruhe.Nur 40 Stimmen hatte Ingo Wellenreuther bei der Wiederwahl zum Präsidenten des Karlsruher SC am Ende mehr als sein Herausforderer Martin Müller. 51,9 Prozent der 1032 erschienenen Mitglieder des Fußball-Zweitligisten sprachen dem 59-Jährigen am Samstag das Vertrauen aus. So wenig Zustimmung hat Wellenreuther seit seiner Amtsübernahme im Herbst 2010 noch nie erhalten, was allerdings vor allem daran lag, dass sich der Bundestagsabgeordnete und einstige Mannheimer Oberbürgermeister-Kandidat zum ersten Mal einem Gegenkandidaten stellen musste.

Wellenreuther geht in seine vierte Amtszeit und darf den Club bis 2022 weiter führen. „Wir haben in den vergangenen neun Jahren immer wieder Fehler gemacht. Und ich meine dabei an erster Stelle mich“, sagte der Präsident in der Schwarzwaldhalle. „Ich habe aber jede Entscheidung in den letzten neun Jahren getroffen, um das Beste für den KSC herauszuholen.“

Bedenken gegen Müller

Dass der Unternehmer Müller scheiterte, war wohl dem Wunsch der Mehrheit geschuldet, dass Aufgaben wie der Stadionbau und die Ausgliederung von den etablierten Akteuren vollendet werden. Zudem hatten viele Mitglieder wegen Müllers finanzieller Verquickung mit dem finanzstarken Immobilienentwickler CG Gruppe Bedenken und befürchteten eine künftige Übernahme der ausgegliederten Fußballabteilung.

Neben Wellenreuther bleiben auch die Vizepräsidenten des Vereins, Günter Pilarsky und Holger Siegmund-Schultze, im Amt. Karlsruhes Europapokal-Legende Edgar Schmitt scheiterte dagegen. Viele Mitglieder zweifelten offenbar daran, dass der zuweilen lautstark auftretende frühere Stürmer als Vizepräsident des badischen Clubs geeignet ist.

Schmitt hatte sich vor der Versammlung klar zu Müller bekannt und erklärt, er stünde unter Amtsinhaber Wellenreuther nicht zur Verfügung. Nach Müllers Wahlniederlage änderte er in der Versammlung seine Meinung. Das kam aber offenbar nicht gut an. dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 14.10.2019