Wenger gilt als heißer Tipp

München.Im dunkelblauen Anzug saß Niko Kovac auf dem Pressepodium der Münchner Fußball-Arena und eröffnete schon 30 Stunden vor dem Anpfiff gegen Benfica Lissabon den Kampf um seinen Job. „Diejenigen, die mich kennen, wissen, dass ich ein Kämpfer bin. Mein ganzes Leben bestand darin, mich durchzusetzen“, erklärte der 47-Jährige. Die Worte „Zurückstecken“, „Aufgeben“, „Die weiße Fahne hissen“, existierten in seinem Wortschatz nicht: „Und sie werden nie existieren“, sagte der Kroate.

Am Ende der gestrigen Pressekonferenz behauptete er sogar, keine Angst davor zu haben, dass das Gruppenspiel in der Champions League heute Abend (21 Uhr/Sky) sein letztes als Chef auf der Münchner Bank sein könnte. „Nein“, antwortete Kovac erst und fügte dann hinzu: „Was soll mich negativ stimmen?“

Die Frage muss wohl eher lauten: Kann er die Münchner Bosse noch positiv stimmen? Und wie beherzt werden sich die Spieler gegen Benfica auch für ihn ins Zeug legen? Kann ein überzeugender Sieg die Stimmung kippen? Kovac mag nicht an der Unterstützung der Spieler zweifeln. „Es wird viel erzählt über das Verhältnis. Ich habe einige Gespräche geführt mit meinen Spielern. Das Verhältnis ist außerordentlich gut“, erklärte er.

Die Chefetage um Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge wird oben auf der Tribüne jedenfalls sehr genau hinschauen, welche Reaktion sie nach dem alarmierenden 3:3 gegen Düsseldorf auf dem Spielfeld erleben. Und es war erstaunlich, wie wenig kämpferisch sich der selbsternannte Kämpfer Kovac in der Ankündigung von Konsequenzen zeigt – ob personell oder taktisch.

„Alles über den Haufen schmeißen, geht gar nicht“, sagte er mit dem Verweis darauf, dass ihm aktuell nur 14 Feldspieler zur Verfügung stünden. Kingsley Coman und Thiago sind noch nicht für ein Comeback bereit, James Rodríguez und Corentin Tolisso fallen ohnehin verletzt aus. „Und ich denke, auch bei Serge Gnabry wird es nicht reichen“, sagte Kovac vor dem Abschlusstraining.

Die Ausgangslage ist einfach zu skizzieren. „Wir brauchen nur einen Punkt“, sagte Kovac. Ein Weiterkommen mit einem Unentschieden würde niemand in München bejubeln. Kovac muss mehr liefern, nachdem Hoeneß ein verheerendes Bild des Teams gezeichnet hatte. Nach Lissabon wird abgerechnet. „Dann müssen wir uns schon noch mal zusammensetzen, wie es weitergehen soll“, hatte Hoeneß angekündigt.

Kovac stimmte dem Präsidenten erstaunlicherweise in dessen Fundamentalkritik umfassend zu. „Letzten Endes ist es ja die Wahrheit. Es ist genau das, was ich auch sage, dass wir Gegentreffer kassieren, die eigentlich nicht passieren dürfen“, sagte Kovac: „Wir tun uns alle irgendwo leid. Aber am meisten tut mir in dem Fall Manuel Neuer leid, der gefühlt 20 Schüsse in dieser Saison aufs Tor bekommen hat und 17 Mal hinter sich greifen musste.“

Keine 150 Tage nach dem Amtsantritt wird in München jedenfalls schon mehr über eine Zukunft ohne Kovac als die Gegenwart mit ihm diskutiert. Nachfolger werden gehandelt, von der großen Lösung Zinedine Zidane (dreimal mit Real Madrid Champions-League-Gewinner) über den ehemaligen Leipziger Ralph Hasenhüttl bis hin zu Arsène Wenger. Der Elsässer war bis zum Sommer 22 Jahre lang Trainer des FC Arsenal. Inzwischen fühlt sich der 69-Jährige bereit für eine neue Aufgabe.

Die Bayern wollten Wenger schon einmal verpflichten, Anfang der 90er-Jahre, als er beim AS Monaco tätig war. „Es ist leider nicht zustande gekommen damals, weil er sich anders entschieden hat“, berichtete Rummenigge 2017 vor einem Spiel in London gegen Arsenal. Rummenigge sagte damals aber auch: „Ich habe persönlich ein sehr gutes Verhältnis zu Arsène Wenger, den ich sehr schätze seit langer, langer Zeit.“

Es wäre die klassische Münchner Pendelbewegung. Das Experiment mit einem jüngeren, aufstrebenden Trainer scheitert – als Reaktion kommt eine Respektsperson.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 27.11.2018