Wenig Interesse

São Paulo.Der amtierende Südamerikameister Chile hat bei der Copa América den Grundstein für die Titelverteidigung gelegt. Die Mannschaft von Trainer Reinaldo Rueda schlug das Gäste-Team aus Japan am Montag in São Paulo mit 4:0 (1:0). Erick Pulgar erzielte in der 41. Minute den ersten Treffer für die Chilenen, Eduardo Vargas erhöhte in der 54. Minute. In der 82. Minute traf Alexis Sánchez zum 3:0, nur eine Minute später erhöhte Vargas zum Endstand.

Damit steht Chile in der Gruppe C mit drei Punkten hinter Uruguay auf dem zweiten Platz, Ecuador und Japan folgen mit jeweils null Punkten auf Platz drei und vier. Am kommenden Donnerstag treffen die Japaner in Porto Alegre auf den Rekordmeister Uruguay und am Montag kommender Woche in Belo Horizonte auf Ecuador. Titelverteidiger Chile spielt am Freitag in Salvador gegen Ecuador und am nächsten Montag in Rio de Janeiro gegen Uruguay.

Probleme beim Jubiläums-Turnier

Neben den zehn Nationalmannschaften aus Südamerika sind als Gäste Asienmeister und WM-Gastgeber Katar und Japan mit dabei. Die Copa América wurde 1916 zum ersten Mal ausgetragen und ist einer der ältesten Fußballwettbewerbe der Welt. Vor genau 100 Jahren war das Turnier zum ersten Mal in Brasilien zu Gast. Das Turnier litt in den ersten Spielen teilweise unter wenig Zuschauerinteresse. Das 2:2 von Paraguay gegen Gast Katar zum Beispiel sahen nur knapp 20 000 Besucher im riesigen Maracana-Stadion zu Rio den Janeiro. dpa/red

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.06.2019