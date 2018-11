Werder legt Geld für Polizei zurück

Bremen.Werder Bremen bereitet sich darauf vor, künftig an den polizeilichen Mehrkosten für sogenannte Hochrisikospiele in der Fußball-Bundesliga beteiligt zu werden. Dafür hat der Verein in seiner Bilanz eine Rückstellung von einer Million Euro gebildet. Geschäftsführer Frank Baumann bestätigte gestern einen entsprechenden Bericht des „Weser Kuriers“ und sagte: „Wir sind damit natürlich nicht sehr glücklich. Es gibt aber auch eine bilanztechnische Verpflichtung.“

Hintergrund der Rückstellung ist ein Rechtsstreit zwischen dem Land Bremen und der Deutschen Fußball Liga, der wahrscheinlich 2019 vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig fortgesetzt wird. Das kleinste deutsche Bundesland möchte erreichen, dass sich der Profifußball an den Kosten beteiligt, die jedes Mal entstehen, wenn bei besonders brisanten Spielen wie Werder Bremen gegen den Hamburger SV mehr Polizisten eingesetzt werden müssen als sonst üblich. dpa

