Werders Vogt-Schock

Düsseldorf.Die kurze Freude über den Sieg hatte sich noch nicht gelegt, da standen Florian Kohfeldt schon die Sorgenfalten auf der Stirn. Die Situation um den verletzten Kevin Vogt (Bild), der ärgerliche Platzverweis für Niklas Moisander und der Gedanke an den dadurch bedingten Ausfall der wichtigsten Abwehrspieler trübten Kohfeldts guten Eindruck von der Vorstellung seiner Mannschaft. „Es ging in diesem Spiel um den Klassenverbleib um sehr viel, da war es wichtig, dass die Mannschaft die Basics mitbringt. Aber jetzt geht es knallhart weiter“, sagte Werder Bremens selbst durch eine Fußverletzung gehandicapter Trainer nach dem 1:0 (0:0) bei Fortuna Düsseldorf und dem Ende der Niederlagenserie von vier Spielen.

Neuzugang Vogt, der in der Nachspielzeit vom eigenen Torwart hart im Gesicht getroffen wurde, hatte sich zumindest keine schweren Verletzungen zugezogen, sondern nur eine Gehirnerschütterung, wie der Club mitteilte. Dennoch setzen sich die großen Personalprobleme an der Weser weiter fort. Der ehemalige Hoffenheimer sollte für Stabilität sorgen, jetzt fällt er erstmal aus.

Große Abwehrsorgen

„Wir sind natürlich heilfroh, dass es noch verhältnismäßig glimpflich abgegangen ist“, sagte Kohfeldt. „Wir werden jetzt Anfang der Woche noch verschiedene Tests machen, um abschließend zu klären, wann Kevin wieder ins Training einsteigen kann.“

Die Verletzung des ehemaligen Hoffenheimers ist für Werder umso bitterer, weil selbst Sportchef Frank Baumann seine Verpflichtung am Sonntag als Antwort auf Fehler bei der Kaderzusammenstellung einordnete. „Wir haben ein Defizit, was dominante Typen angeht. So ein Typ fehlt uns, wenn es mal nicht läuft“, sagte der Geschäftsführer in der TV-Sendung „Doppelpass“ von Sport1. „Umso wichtiger ist, dass wir mit Kevin Vogt so einen Typen gefunden haben.“ dpa

