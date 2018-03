Werner kann befreit aufspielen

Anzeige

Leipzig.Frustriert zog sich Timo Werner das Trikot über den Kopf, gerade hatte er freistehend den Ball Zenit-Keeper Andrej Lunew direkt in die Arme geschossen. Die Szene war bezeichnend für den Nationalspieler von RB Leipzig – nichts wollte in den vergangenen vier Spielen seit seinem Doppelpack beim 3:1 in Neapel so richtig gelingen. Erst ein genialer Moment von Naby Keita setzte Werner in Szene. Aus vollem Lauf spitzelte der Schwabe den Ball gekonnt unter die Querlatte.

Nun kann Werner am Sonntag bei seinem Heimatverein VfB Stuttgart (15.30 Uhr) in der Fußball-Bundesliga befreit aufspielen. „Ich glaube, dass er sehr froh war, dass er wieder eins gemacht hat. Das ist für ihn sicher das Wichtigste“, sagte Trainer Ralph Hasenhüttl nach dem 2:1 (0:0) am Donnerstagabend in der Europa League gegen den FC Zenit St. Petersburg. Werner war auch am ersten Treffer beteiligt. Per Hacke bereitete er das 1:0 von Bruma vor.

Hasenhüttl ließ Werner zwei Tage nach dessen 22. Geburtstag bewusst auf dem Rasen, auch wenn „er manchmal ein bisschen unglücklich agiert“. Er arbeite viel, es fehle aber an Genauigkeit, so der Coach. Doch plötzlich war sein wertvollster Stürmer wieder da: „Überragend. Da hat er wieder gezeigt, dass er vorm Tor sehr wohl kaltschnäuzig sein kann.“ Seine Kollegen haben daran nie gezweifelt. „Wir machen uns da keine Sorgen, es kommen immer Tore von ihm“, sagte Emil Forsberg und betonte: „Er macht seine Arbeit immer, egal, ob er Tore schießt oder nicht.“