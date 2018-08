Werner legt Pause ein

Anzeige

Leipzig.Drei Wettbewerbe, fünf mögliche Spiele in 18 Tagen: Ralf Rangnick startet mit dem Drittrunden-Qualifikationsrückspiel in der Europa League (heute, 18.30 Uhr) gegen den rumänischen Pokalsieger CS Universitatea Craiova eine Mega-Rotation – personell und taktisch.

Denn drei Tage später wartet auf RB Leipzig der DFB-Pokalauftakt bei Viktoria Köln, dann beim Weiterkommen das Play-off-Hinspiel in der Europa League, ehe Borussia Dortmund am folgenden Sonntag in der Fußball-Bundesliga der erste Auswärtsgegner ist. So wird auch Nationalstürmer Timo Werner nach einer Blockade im Rücken geschont. „Ich gehe davon aus, dass er Sonntag spielt“, erklärte Rangnick. dpa