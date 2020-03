Wettlauf mit der Zeit

Mannheim.Es gibt leichtere erste Trainerstationen, Patrick Heinzelmann wählt aber den steinigen Weg. Der 31-Jährige hat in der Winterpause den abstiegsbedrohten Fußball-Kreisligisten MFC 08 Lindenhof übernommen, sein erstes Engagement als Coach im Seniorenbereich.

Der einstige Verteidiger kann auf eine erfolgreiche aktive Karriere zurückblicken, spielte viele Jahre Landes- und Verbandsliga, doch die Erfahrung als Trainer ist überschaubar. Beim SV Waldhof stand er zwei Jahre bei der Jugend an der Seitenlinie, beim TSV Wieblingen fungierte Heinzelmann bis zur Winterpause als Co-Trainer. „Ich bin sehr dankbar, dass der MFC mir diese Chance gegeben hat, mich in der Kreisliga zu etablieren. Ich weiß aber auch, dass die Situation alles andere als einfach ist. Natürlich stehen Mannschaft und ich direkt unter Druck.“

Die Pflichtspielpremiere ging für den Coach am Sonntag in die Hose: Sein Team kassierte in Viernheim eine 0:4-Klatsche. „Ich bin auch nicht zufrieden mit der Leistung. Wir hatten zu wenig Kontrolle über den Ball und haben einfach zu wenig angeboten. Das muss schnell besser werden“, erklärt Heinzelmann, der mit seiner Mannschaft nun in einer Zwickmühle steckt: „Ich möchte die Mannschaft weiterentwickeln, auf der anderen Seite müssen wir aber auch dringend punkten. Es wird Zeit brauchen, bis ich die Mannschaft richtig kennengelernt habe. Zeit, die wir aber nicht wirklich haben.“

Denn schon am Sonntag wartet der nächste Brocken auf die Heinzelmann-Elf. Mit dem FV Leutershausen kommt ein vermeintlicher Abstiegskonkurrent an den Promenadenweg. Doch der FV hat am letzten Sonntag beeindruckt: Mit 5:2 wurde der Spitzenreiter aus Rheinau besiegt, die Konkurrenz inklusive Coach Heinzelmann staunt. „Der FV hat da ein ganz starkes Spiel abgeliefert, wir sind also gewarnt. Ich glaube auch, dass sich Leutershausen bisher unter Wert verkauft, dennoch wollen wir am Sonntag punkten. Wir spielen zuhause und wollen nicht weiter in den Keller rutschen.“

Suche nach einem Torjäger

Lindenhof trennen noch zwei Punkte zur Abstiegszone. Für ruhigere Zeiten benötigt der MFC Tore, doch ein echter Knipser fehlt. „Wir haben auch gegen Viernheim Hochkaräter liegengelassen. Mir fehlt in der Offensive die letzte Geilheit auf ein Tor“, sagt Heinzelmann.

Der 31-jährige Coach wirkt hochmotiviert, er hat einen realistischen Blick auf die Situation. Seine Elf soll defensiv stabil stehen, ohne jedoch zu mauern, und dem Gegner das eigene Spiel aufzwingen. Damit erfindet Heinzelmann den Sport zwar nicht neu, gibt seinem Team aber womöglich das passende System im Kampf um den Klassenerhalt. bah

