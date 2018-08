Weydandts Märchen

Bremen.Den passenden Titel für das Fußball-Märchen um Hendrik Weydandt (Bild) fand sein Trainer. „Vom Kreisligaspieler zum Torschützen in der Bundesliga“, umschrieb Hannovers André Breitenreiter den Werdegang um den bis vor kurzem noch unbekannten 96-Stürmer. Mit seiner ersten Ballberührung in der Bundesliga erzielte der 23-Jährige nur 75 Sekunden nach seiner Einwechslung seinen ersten Treffer in der Beletage. „Eine Wahnsinnsgeschichte“, staunte selbst Coach Breitenreiter nach dem verdienten 1:1 am Samstag bei Werder Bremen.

Drei Schüsse, drei Tore – die Quote von Weydandt bei den Profis ist beeindruckend. Beim 6:0-Sieg im DFB-Pokal beim Karlsruher SC hatte der Angreifer nach seiner Einwechslung innerhalb von acht Minuten doppelt getroffen. Manager Horst Heldt bestätigte, dass der Newcomer vor dem Heimspiel am Freitag gegen Dortmund einen Profivertrag erhalten wird. Vor vier Jahren kickte der BWL-Student noch beim TSV Groß Mutzel in der Kreisliga. dpa (Bild: dpa)

© Mannheimer Morgen, Montag, 27.08.2018