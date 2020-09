Wie einst Robben und Ribéry

München.Trikotnummern sind Fußballstars heilig. Und darum hatte die für die Fußball-Bundesliga bedrohlich wirkende Ouvertüre beim 8:0 (3:0) der Triple-Bayern gegen einen dem Untergang geweihten Schalker Titanic-Club sogar eine mystische Komponente. Leroy Sané zauberte bei seinem Debüt gemeinsam mit dem Dreifach-Torschützen Serge Gnabry als Flügelzange in den roten Münchner Trikots mit der 10 und der 7 so, wie es jahrelang Arjen Robben und Franck Ribéry getan hatten. Das neue Münchner Traumduo weckte nostalgische Erinnerungen – und die Nummern haben Sané und Gnabry ganz bewusst gewählt.

Sané wollte mit dem Antritt von Robbens Erbe „ein Zeichen setzen, dass ich hierherkomme, um Verantwortung zu übernehmen“. Das tat er. Sein Auftritt gegen den von ihm später bemitleideten Ex-Club strotzte vor Tatendrang und war gekrönt von zwei Torvorlagen für Kumpel Gnabry und dem eigenen Premierentreffer. Erste Sa(h)né also. Nach zwei Jahren mit der 22 auf Rücken und Hose, schießt und dribbelt Gnabry nun mit Ribérys 7. „Das sind große Fußstapfen, und ich hoffe, ich kann sie gut füllen“, sagte Gnabry vor dem Spiel. Gesagt, getan.

„Das ist jetzt der Maßstab“

Auch Hansi Flick begeisterte das Revival. „Wir hatten vorne enorm viel Speed. Die beiden haben das hervorragend gemacht“, lobte der Coach. Robbéry reloaded also? Da bremste Flick energisch: „Machen wir mal ganz langsam jetzt hier, das war das erste Spiel!“ Aber es war eines, dass als Warnung an die Bayern-Jäger gedacht und geplant war. „Es war uns wichtig zu zeigen, dass wir auch in dieser Saison da sind“, sagte Flick. Er verdeutlichte auch, in welchen Sphären die Münchner Allesgewinner schweben: „Das ist jetzt auch ein bisschen der Maßstab für Leroy und Serge und die ganze Mannschaft.“ Ein 8:0!

Die Premieren-Show von Sabry, also Sané und Gnabry, erinnerte an jene von Robbéry anno 2009: Beim 3:0 gegen Meister Wolfsburg legte Ribéry dem damals erst am Tag zuvor von Real Madrid verpflichteten Robben zwei Tore auf. 75 000 Fans in der Münchner Arena flippten aus.

Auf Ovationen mussten Sané und Gnabry am Freitagabend in der leeren Allianz Arena verzichten. Großen Spaß hatten sie trotzdem. „Ich bin sehr glücklich. Es hat sich sehr gut angefühlt, endlich mit den Jungs zusammen Fußball zu spielen“, sagte der von Manchester City in die Bundesliga reimportierte Sané. Gnabry überrascht nicht, dass die Harmonie mit dem Nationalmannschaftskollegen auf Anhieb da war. „Deswegen, denke ich, läuft das wie geschmiert“, meinte Gnabry.

Und es soll noch besser kommen. „Ich will natürlich Vollgas geben, aber bin noch nicht ganz bei hundert Prozent“, sagte Sané wegen des gerade erst überwundenen Kreuzbandrisses. Seine neuen Kollegen erstaunen ihn: „Die Jungs sind immer noch hungrig, obwohl sie das Triple gewonnen haben.“ Gnabry bestätigte das: „Wir sind sehr hungrig. Wir wollen noch mehr Titel, wollen das Gleiche nochmal.“

Die Erfolgsbesessenheit, der Drang nach Perfektion, war nach den acht Toren von Gnabry, Sané, Leon Goretzka, Robert Lewandowski, Thomas Müller und des 17-jährigen Jamal Musiala zu erleben. Hansi Flick und auch Torwart Manuel Neuer („Druck, Druck“) trieben die Mannschaft auch beim 8:0 kurz vor Schluss noch lautstark an. „Wir wollten die Null halten. Es war mir wichtig, dass man die Mannschaft auf Linie hält“, begründete der Trainer.

Wer soll diese Bayern stoppen, bei denen der Weggang von Thiago beim Neustart nicht auffiel? Die 6 des Spaniers – so viel zur Magie und Bedeutung der Trikotnummern – schnappte sich übrigens gleich Joshua Kimmich. „Das ist im Moment wahrscheinlich die beste Mannschaft der Welt“, stöhnte Schalke-Coach David Wagner nach acht Bayern-Watschn.

Ajax-Talent Dest ein Kandidat

Die in Corona-Zeiten auf der Tribüne befremdlich eng beisammensitzende Bayern-Führungsriege hatte ihre helle Freude am Neustart nur 26 Tage nach dem Champions-League-Gewinn. „Es ist erstaunlich, wie die Mannschaft gleich wieder angeknüpft hat“, sagte Vorstandsmitglied Oliver Kahn. Um das im eng getakteten Spielplan durchzuhalten, fordert Flick noch eine Aufstockung des Kaders. Denn am kraftraubenden Pressing-Fußball will er „nicht abweichen“.

Von Ajax Amsterdam soll das Talent Sergiño Dest (19) kommen. „Wir brauchen einen großen Kader“, bestätigte auch Kahn. Er verwies in Corona-Zeiten aber auch auf die Finanzen und eigene Talente wie den nun jüngsten Münchner Bundesliga-Torschützen Musiala: „Man muss nicht immer gleich von Neuverpflichtungen reden.“ Die etwa 50 Millionen Euro für Sané dürften freilich jeden einzelnen Cent wert sein. dpa

