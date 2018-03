Wieder 0:3 in Frankfurt: Mainz 05 spielt wie ein Absteiger

Anzeige

Frankfurt/Main (dpa) - Noch lange nach dem Spiel standen die Spieler des FSV Mainz 05 in der Eiseskälte und diskutierten mit ihren Fans. «Wir haben in viele enttäuschte und traurige Gesichter gesehen», sagte der Ersatzkapitän Daniel Brosinski später.

Denn die Mainzer kassierten am Samstag bei Eintracht Frankfurt bereits das zweite Derby-Debakel in nur fünfeinhalb Wochen. 0:3 hieß es bereits am 7. Februar im DFB-Pokal, 0:3 (0:3) hieß es diesmal auch nach genauso einseitigen und frustrierenden 90 Minuten in der Fußball-Bundesliga.

Noch hat der Tabellen-16. weiter sieben Punkte Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz. Aber auch am Samstag wurde noch einmal deutlich: Den Mainzer fehlt es in dieser Saison an Qualität, an Konstanz, zeitweise sogar am nötigen Biss. Für sie sprechen im Abstiegskampf nur zwei Dinge: Die Schwäche der Konkurrenz, schließlich verlor zeitgleich auch der Hamburger SV schon wieder mit 1:2 gegen Hertha BSC. Und die vergleichsweise Ruhe im eigenen Verein.