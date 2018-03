Anzeige

Hockenheim.„Zwischendurch gehen wir Fußball gucken“: Reinhard Grindel war gestern am späten Nachmittag um keine Antwort verlegen, als ihn die Nachwuchskicker des FV 08 Hockenheim mit Fragen löcherten und dabei auch wissen wollten, was er als DFB-Präsident so mache. Der Boss des Deutschen Fußball-Bundes war einer Einladung des stellvertretenden FV-08-Vorsitzenden Matthias Filbert gefolgt und überzeugte sich vor Ort über die hervorragende und mit Auszeichnungen bedachte Jugendarbeit des Hockenheimer Fußballvereins. Und was macht ein DFB-Präsident so: Bewerbung für die Euro 2024 vorbereiten, mit den Schiedsrichtern befassen („Den Video-Beweis werden wir auch noch hinkriegen“), sich um den Jugendbereich kümmern – und eben Fußball gucken.

Aber der große Fußball – Nationalmannschaft, WM, 50+1-Regel, oder Polizeieinsätze in den Bundesliga-Stadien – war überhaupt kein Thema gestern Abend. Es ging darum, wo die Basis der Schuh drückt – beim Dialog mit den Hockenheimer Jugendtrainern und mit den zwei Dutzend geladenen Vereinsvertretern aus den Fußballkreisen Mannheim, Heidelberg und Sinsheim.

Beim Blick auf den Rasenplatz meinte der DFB-Präsident: „Der sieht ziemlich beansprucht aus.“ Womit man bei der Platzproblematik war. Viele Jugendliche, wenige Spielflächen und davon noch ein Hartplatz, der für den Jugendfußball wenig geeignet ist. „Wir wissen genau um die Sorgen der kleinen Vereine“, betonte Grindel. Und zum Schluss ging es doch noch um den großen Fußball: „Wir können wieder Weltmeister werden, aber die Konkurrenz ist viel stärker als 2014“, sagte der Präsident.