„Wir wollen vorne dabei sein“

Mannheim.Beim Fußball-Kreisligisten SpVgg Wallstadt hat das Training wieder begonnen. „Nach fast fünf Monaten Pause hat man schon gesehen, dass der eine oder andere mehr schnaufen muss“, sagt Peter Heckmann, der Vorsitzende des Spielausschusses bei den Wallstädtern. Die ganz großen Veränderungen hat es beim Tabellendritten der vergangenen Saison nicht gegeben.

Mit Sven Baier und Sebastian Wolf, die zum Ligarivalen Rot-Weiß Rheinau gegangen sind, hat die SpVgg zwei Stammkräfte verloren. „So ist es halt. Schade, dass die beiden gegangen sind, aber wir mussten sie gehen lassen“, sagt Heckmann. Neu im Team von Trainer Michael Wagner sind Fred Höhnle, der von der zweiten Mannschaft des VfB Gartenstadt kommt sowie Angreifer Lukas Sauer, der ebenfalls bei den Gelben Bären spielte. „Lukas ist ein sehr guter Spieler, er war in der Jugend bei höherklassigen Vereinen, hat sich dann verletzt. Nun will er für uns spielen und er hat im Training auch schon einen starken Eindruck hinterlassen“, freut sich Heckmann. Noch vor dem ersten Training unterschrieb mit Marcel Jasper ein 18-Jähriger aus den USA. „Auch ein sehr talentierter Fußballer. Ich habe ihn gefragt, ob er wirklich für uns spielen will. Er gleich zugesagt. Solange er wegen der Corona-Situation nicht in die Staaten kann, wird er bei uns kicken. Er hat mich auch gleich überzeugt“, so der Wallstädter Sportausschussvorsitzende. Aus der eigenen zweiten Mannschaft hat Wagner Akteur Patrick Hechler hochgezogen. Die beiden lange verletzten Spieler Sebastian Stihler und Mario Geggus gelten quasi als Neuzugänge.

Heckmann macht keinen Druck

„Ich denke, wir sind gut aufgestellt“, betont Heckmann und sagt: „Ich glaube, ich werde dem Trainer nichts vorwegnehmen, wenn ich sage, dass wir in der neuen Runde erneut vorne dabei sein wollen. Die Mannschaft hat aber nicht den Druck, aufsteigen zu müssen. Favoriten auf den Titel sind sicherlich Rot-Weiß Rheinau und Amicitia Viernheim. Und vielleicht kann ja noch eine Mannschaft wie der FV 03 Ladenburg überraschen. Aber das wird sich zeigen. Durch die Corona-Pause ist alles in der Entwicklung.“

Beim ersten Training, so erzählt Heckmann weiter, habe man schon gemerkt, dass bei allen Akteuren nach der sehr langen Pause die Spielpraxis fehlt. „Deshalb haben wir auch viele Testpartien ausgemacht. Die Jungs wollen ja nicht nur trainieren, die wollen endlich wieder Wettkampf haben“, sagt Heckmann. In den Vorbereitungsspielen gab es Siege gegen den FV 08 Hockenheim II (2:1) und über die DJK Feudenheim (2:1). Zuletzt verlor das Team gegen den Landesligisten Spvgg 06 Ketsch mit 2:4.

Der Saisonauftakt ist für den 6. September geplant. Dann muss Wallstadt zum Derby bei Titelfavorit Rot-Weiß Rheinau.

Donnerstag, 20.08.2020