Witsel – Kämpfer und Stratege

Bad Ragaz.Axel Witsel sprühte vor Tatendrang. Keine zwei Stunden nach seiner Ankunft im noblen Mannschaftshotel von Borussia Dortmund schwang sich der Königstransfer des Revierclubs auf das Fahrrad und fuhr zusammen mit seinen neuen Teamkameraden zum nahe gelegenen Trainingsgelände. Dass der Fahrradhelm nicht so recht passen wollte, konnte der belgische Nationalspieler locker verschmerzen. Die für ihn erste Einheit unter der Regie seines neuen Coaches Lucien Favre im idyllischen Bad Ragaz wollte er auf keinen Fall verpassen.

Nach langem Wechselpoker war der Stolz der BVB-Führung über den Transfercoup unverkennbar. Vorbehaltlich der Abwicklung über das Fifa-Transfersystem wird der 29-Jährige in den kommenden vier Jahren das Trikot des Fußball-Bundesligisten tragen. Er kostet 20 Millionen Euro und soll das Führungsvakuum im Mittelfeld beheben. „Axel Witsel hat große internationale Erfahrung und strahlt Ruhe aus. Er bringt eine Qualität und Erfahrung mit, die wir so in der Mannschaft nicht haben“, sagte Sportdirektor Michael Zorc.

Große Hoffnungen

Zorc setzt große Hoffnungen in den Neuzugang: „In der Analyse der vergangenen Saison haben wir festgestellt, dass es in einigen Spielen zu einfach war, uns zu schlagen. Da hatten wir zu wenig Gegenwehr auf dem Platz. Und zu wenig Führungsfiguren, die gesagt haben, Jungs, reißt euch wieder zusammen, sonst geht das hier heute in die falsche Richtung. Das erwarte ich mir von Axel Witsel.“