WM-Härtetests in der zweiten Runde

Anzeige

Berlin.Argentinien gegen Spanien, England empfängt Italien, Portugal trifft auf die Niederlande – auch Teil zwei der WM-Härtetests bietet hochkarätige Duelle. Die wichtigsten Protagonisten der Länderspielwoche im Formcheck:

Cristiano Ronaldo: Nur einer ist beim Europameister schon in echter WM-Form. Der fünfmalige Weltfußballer besticht derzeit nicht nur im Trikot von Real Madrid, sondern bewahrte auch Portugal mit seinen beiden Treffern in der Nachspielzeit beim 2:1 gegen Ägypten vor einem bitteren Start ins Weltmeisterschaftsjahr. „Eine weitere goldene Seite seiner Karriere“, schwärmte die Zeitung „Record“. Nach der Partie in Zürich steht am Montag in Genf der Abschluss des Schweiz-Doppelpacks für Ronaldo & Co. an.

Lionel Messi: Lionel Messi betrat am Wochenende das Territorium seines größten Rivalen. Auf dem Gelände Ciudad Real Madrid, wo sonst Cristiano Ronaldo trainiert, bereitete sich der Superstar des FC Barcelona auf das Test-Highlight gegen Spanien am Dienstag vor. Beim 2:0 über Italien hatte Messi noch mit Oberschenkelproblemen pausiert – will jetzt aber für die ersten Glanzmomente für die Albiceleste im WM-Jahr sorgen. „Hoffentlich bin ich fit, um zu spielen“, sagte der 30-Jährige.