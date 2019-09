„Wölfe“ voller Stolz

Robin Knoche (v.l), Jeffrey Bruma, Kevin Mbabu mit Josuha Guilavogui. © dpa

Wolfsburg.Ein wenig stolz war man beim VfL Wolfsburg schon. An sich ist ein Sieg gegen einen Außenseiter aus der Ukraine nichts Besonderes. Und da die beiden nächsten Gegner der Rekordmeister Frankreichs und der Ex-Meister Belgiens sind, war er auch noch nicht viel mehr als eine Pflichtübung. Doch dass die „Wölfe“ an diesem ersten Spieltag der einzige deutsche Verein waren, der sein Auftaktmatch in der Fußball-Europa-League gewann, wertete das 3:1 (2:0) gegen PFK Olexandrija noch einmal auf.

„Eintracht Frankfurt und Gladbach haben es gezeigt: Es gibt in der Europa League keine einfachen Spiele. Dort musst du noch einen Schritt mehr machen als in der Bundesliga“, sagte Josuha Guilavogui, der an diesem Tag nicht nur die erfolgreiche Wolfsburger Rückkehr in einen europäischen Wettbewerb feierte, sondern auch seinen 29. Geburtstag. dpa

