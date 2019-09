Wolfsburg lockt mit Bier

Frankfurt.Borussia Mönchengladbach freut sich auf ein stimmungsvolles internationales Comeback nach zweieinhalb Jahren – der VfL Wolfsburg fürchtet dagegen einen eher trostlosen Start in die Europa League. Weil sich kaum jemand für das Auftaktspiel an diesem Donnerstag gegen den ukrainischen Vertreter PFC Olexandrija interessiert (21 Uhr/DAZN), locken die Niedersachsen die Fans mit der Aussicht auf reichlich Gerstensaft. „Auch wenn das Stadion nicht voll sein wird, ihr habt die Chance dazu: Im Gegensatz zum letzten internationalen Auftritt der Wölfe darf wieder alkoholisches Bier ausgeschenkt werden. Prost!“, schrieb der Verein bei Twitter.

Euphorie herrscht hingegen rund 250 Kilometer entfernt in Mönchengladbach. „Jetzt kommt das, was in den letzten beiden Jahren etwas zu kurz kam. Ich habe so große Lust auf die Europa League und freue mich jetzt einfach, dass es jetzt wieder losgeht“, bekräftigte Weltmeister Christoph Kramer seine „unfassbare“ Freude vor dem ersten Europa-League-Gruppenspiel der Borussia gegen den Wolfsberger AC aus Österreich an diesem Donnerstag (21 Uhr/RTL Nitro).

Schnell in die Spur finden

Das Team von Neu-Trainer Marco Rose muss sofort in die Spur finden, um in der Gruppe J mit den weiteren Gegnern AS Rom und Istanbul Basaksehir nicht früh unter Druck zu stehen. Ur-Borusse Patrick Hermann ist wie seine Teamkollegen entsprechend heiß: „Nach zwei Jahren ohne europäischen Fußball nun wieder auf dieser Bühne spielen zu dürfen, ist großartig.“

Dieses Empfinden haben auch die Wolfsburger Profis nach ihrer 41-monatigen Pause auf der Europa-Bühne. „Wir haben ein Jahr dafür gearbeitet, endlich wieder im Europapokal spielen zu dürfen. Jeder von uns freut sich darauf – egal wie der Gegner heißt“, sagte VfL-Stürmer Admir Mehmedi vor dem Duell mit Olexandrija in der Gruppe I . dpa

