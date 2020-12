Wolfsburg trotzt Corona

Wolfsburg.Nach dem Schlusspfiff sank die halbe Mannschaft des VfL Wolfsburg erschöpft auf den Rasen. Trotz fünf kurzfristiger Quarantänefälle gewannen die stark ersatzgeschwächten „Wölfe“ am Sonntag im letzten Bundesliga-Spiel in diesem Jahr mit 1:0 (0:0) gegen den VfB Stuttgart und feiern Weihnachten nun auf einem Champions-League-Platz. „Das war eine überragende Mannschaftsleistung, nachdem was heute alles passiert ist“, sagte Torjäger Wout Weghorst. Das entscheidende Tor schoss Josip Brekalo in der 50. Minute mit einem zweimal abgefälschten Freistoß.

„In der ersten Halbzeit waren wir die bessere Mannschaft, natürlich war es kein besonders schönes Spiel“, sagte Weghorst. „1:0 gewonnen, vierter Platz – wir können sehr zufrieden sein“, stimmte sein Teamgefährte Ridle Baku nach dem fünften Heimsieg in Serie zu.

Die Wolfsburger gaben erst knapp zwei Stunden vor dem Anpfiff bekannt, dass sich gleich fünf Spieler schon am Vortag in Quarantäne begeben hatten. Maximilian Arnold und Jerome Roussillon wurden positiv auf das Coronavirus getestet, Maximilian Philipp, Xaver Schlager und Tim Siersleben als unmittelbare Kontaktpersonen eingestuft. Das Trio begab sich nach Absprache mit dem Gesundheitsamt vorsorglich in die häusliche Isolation. „Das war für uns natürlich eine ungewohnte Situation. Du musst das als Mannschaft lösen, es war von uns heute ein ganz starke Mannschaftsleistung“, sagte Weghorst.

Trainer Oliver Glasner kann sich diese Häufung von Coronafällen beim VfL nicht erklären. „Wir haben hier ein strenges Hygienekonzept. Wir testen sehr viel und die Spieler halten sich auch sehr engmaschig daran“, sagte er. dpa

