Wolfsburger Pech, Schalker Effizienz

Anzeige

Wolfsburg.Maximilian Arnold war nach der Heimniederlage gegen Schalke 04 mächtig bedient. „Wir wissen jetzt leider, wie es auch unten ist. Deswegen ist es für mich ziemlich zum Kotzen“, sagte der U-21-Europameister nach der bitteren Pleite des VfL Wolfsburg im Bundesliga-Abstiegskampf. Der als Retter verpflichtete Trainer Bruno Labbadia wollte aber auch nach dem vierten Spiel ohne Sieg unter seiner Leitung die positiven Aspekte in den Mittelpunkt stellen.

„Das ist ein ganz wichtiger Schritt gewesen“, lautete Labbadias etwas überraschendes Fazit nach dem 0:1 gegen gnadenlos effektive Schalker. Die Mannschaft hatte die Räume eng gemacht, kompakt gearbeitet, war eng bei den Gegenspielern, analysierte Labbadia. „Ich denke, was uns nicht gelungen ist, ist einfach das Ergebnis zu holen.“ Das stimmte.

Die Leistung war deutlich besser als bei anderen Spielen in den vergangenen Wochen, die Niederlage nach einem Eigentor in der 86. Minute besonders bitter. Im Mittelpunkt standen die beiden Pechvögel Paul Verhaegh und Robin Knoche. Der eine verschoss in der 77. Minute einen Foulelfmeter, der andere sorgte mit dem späten Eigentor dafür, dass der VfL das dritte Spiel in Serie verlor. „Leider passt das Ergebnis zu unserer Situation“, sagte der enttäuschte Knoche, der eine Hereingabe von Embolo klären wollte, den Ball aber ins eigene Tor lenkte.