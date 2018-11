Worms droht Punktabzug

Worms.Der SV Waldhof wehrt sich vor einem ordentlichen Gericht gegen den vom DFB-Bundesgericht verhängten Drei-Punkte-Abzug – und dient nun offenbar auch als Präzedenzurteil für einen Fall, der Liga-Konkurrent Wormatia Worms betrifft. Das Sportgericht der Regionalliga Südwest hat gestern beantragt, dass die Rheinhessen für Vorfälle beim Spiel gegen den FK Pirmasens am 27. Oktober einen Zähler in der laufenden Saison gestrichen bekommen sollen. Außerdem soll die Wormatia eine Geldstrafe in Höhe von 6000 Euro zahlen.

Bei der Partie hatten nach dem Pirmasenser 1:1-Ausgleich in der 85. Minute zwei Wormser Anhänger den Innenraum betreten. Einer der beiden attackierte FKP-Trainer Peter Tretter körperlich, der dabei leicht verletzt wurde. Der Angreifer wurde überwältigt und die Begegnung für 15 Minuten unterbrochen. Die Wormatia entschuldigte sich danach in aller Form für den Vorfall. „Ich wünsche Peter Tretter alles Gute und kann mich nur im Namen des Vereins von tiefstem Herzen entschuldigen“, sagte Trainer Steven Jones. Als Sofortmaßnahme sperrte der Club die Vortribüne und beantragte Stadionverbote.

Erklärungsfrist bis 12. November

Der Regionalliga Südwest reicht dies allerdings offenkundig nicht aus. Der Angriff auf den Gästetrainer stelle „einen besonders gravierenden Vorgang dar“, sagte Geschäftsführer Sascha Döther in einer Pressemitteilung zum Strafmaß: „Selbst bei allen unsportlichen Vorgängen, die sich in deutschen Fußballstadien abspielen“ sei eine Grenze überschritten worden, „die für die Sportgerichtsbarkeit unter keinen Umständen geduldet werden kann“. Die Wormatia kann dem Urteil bis zum 12. November zustimmen, sonst kommt es zu einer Verhandlung vor dem Sportgericht. Der Verein hat sich Bedenkzeit erbeten. alex

