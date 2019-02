Wütender Ronaldo

Madrid.Sami Khedira wird Juventus Turin im Champions-League- Rückspiel gegen Atlético Madrid am 12. März noch fehlen. Doch das Comeback für den italienischen Traditionsclub hat der Fußball-Weltmeister von 2014 nach seiner überraschenden Herz-Operation schon im Kopf. „Ich werde nach einer kurzen Pause in der Lage sein, wieder an die Arbeit zu gehen“, verkündete der 31-Jährige unmittelbar nach dem Eingriff. Bei der Operation sei eine Verödung von Herzzellen im Vorhof vorgenommen worden.

Ohne Khedira erlebte der zweimalige Meistercup-Sieger Juventus im Achtelfinale bei Atlético eine „Nacht des Albtraums“, titelt die „Gazzetta dello Sport“. Cristiano Ronaldo verlor die Nerven, Atlético-Coach Diego Simeone jubelte mit einem Griff in den Intimbereich. Die einzigen Entschuldigungen von Juve-Coach Massimiliano Allegri für das 0:2: der kranke Miralem Pjanic und die „traumatisierende Abwesenheit“ von Khedira.

Ronaldo reagierte gereizt, nachdem der Auftritt des ehemaligen Real-Stars von bösen Sprechchören der Atlético-Fans begleitet worden war. Er zeigte dem Publikum fünf Finger seiner rechten Hand und deutete so an, dass er bereits fünf Champions-League-Siege in der Tasche hat und Atlético keinen. dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 22.02.2019