Wunsch nach ein Stück Normalität

Mannheim.Neben den Kreis- und Verbandsklassen ruht momentan auch der Mannheimer Kreispokal-Wettbewerb. Am 1. April hätten die DJK Fortuna Edingen-Neckarhausen und der SC Rot-Weiß Rheinau sowie der SKV Sandhofen und der VfR Mannheim II die Finalisten ausspielen sollen. Sicher ist, dass die Halbfinalisten ohne den nicht teilnahmeberechtigten VfR Mannheim II und die unterlegenen Viertelfinalisten SC 08 Reilingen, SC Käfertal und FC Hochstätt Türkspor das Ticket für die kommende Ausgabe des Badischen Verbandspokals gelöst haben. Doch der Ehrgeiz, den Kreispokal auch zu gewinnen, ist bei allen Halbfinalisten vorhanden.

„Wenn du im Halbfinale stehst, willst du spielen, um ins Finale einzuziehen“, sagt Sandhofens Trainer Christian Hofsäß. „Ich denke, zwei Halbfinalspiele und ein Finale zu spielen, ist leichter zu organisieren, als die Saison zu Ende zu spielen.“ Marco Rocca von A-Ligist DJK Fortuna Edingen-Neckarhausen würde die Pokalrunde ebenfalls gerne beenden. „Der Wunsch, ins Finale einzuziehen und dort vor vielen Zuschauern zu spielen, ist da, und wäre für meine Jungs eine unglaubliche Erfahrung, die sie sich verdient haben“, sagt Rocca. „Wenn es ein Spiel ohne Zuschauer sein soll, wäre auch das in Ordnung, denn wir wären einfach froh, wenn wir wieder ein Stück mehr in die Normalität gelangen und endlich wieder Spiele in fairer Wettkampfform austragen können.“

Integriert in die Vorbereitung?

Einen Lösungsansatz hat Ralf Eckl, Trainer des Kreisligisten SC Rot-Weiß Rheinau: „Für einen guten Ansatz halte ich die Möglichkeit, den Kreispokal in die Vorbereitung der nächsten Saison zu integrieren.“ Hofsäß hält eine solche Lösung für ein pragmatisches und realistisches Szenario. Doch Pokalspielleiter Fritz Zeilfelder schiebt derzeit allen Spekulationen einen Riegel vor. „Letztlich hängt alles, also auch der Kreispokal, von oben ab. Ich kann irgendwelchen Ansätzen weder zu- noch absagen. Fakt ist, dass im Verbandsgebiet eine einheitliche Lösung für den Pokal gefunden werden muss.“

Während in den Kreisen Mannheim, Sinsheim und Tauberbischofsheim noch die Halbfinals anstehen, geht es in den anderen sechs Kreisen des Badischen Fußball-Verbandes „nur“ noch um die Austragung des Endspiels. wy

