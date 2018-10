Wunschkandidat Conte hält Real Madrid hin

In der vergangenen Saison trainierte Antonio Conte den FC Chelsea. © dpa

Madrid.Pep Guardiola fühlte mit seinem Kumpel. „Es tut mir leid für Julen, weil er mein Freund ist“, kommentierte der Star-Coach von Manchester City den Rauswurf von Julen Lopetegui bei Real Madrid. Der frühere Trainer des FC Bayern wusste aber auch: „Wenn du schlechte Ergebnisse hast, machst du an großen Orten wie Barcelona oder Madrid nicht weiter.“ Der noch im Sommer als Coach mit glorreicher Zukunft gehandelte Lopetegui ist innerhalb von nur 139 Tagen hart gefallen: Erst am 13. Juni war er als Trainer der spanischen Nationalelf geschasst worden, am Montagabend folgte das Aus bei Real. Beim kriselnden Champions-League-Sieger soll es nun zunächst ein unerfahrener Nobody richten.

Santiago Hernán Solari wurde zum Interimscoach der Stars um Toni Kroos und Kapitän Sergio Ramos ernannt. Real-Boss Florentino Pérez sucht derweil nach einer Dauerlösung. Wird Solari am Ende vielleicht sogar zum Chef befördert? In Madrid hoffen nicht wenige auf den „Zidane-Effekt“, wie die „Marca“ es nannte. Zinédine Zidane hatte Anfang 2016 in einer ähnlichen Situation seinen Posten als Trainer des zweiten Teams aufgegeben und die Nachfolge von Rafa Benítez angetreten. Der Weltmeister von 1998 war damals als Coach genauso unerfahren wie Solari, führte das Team aber zu drei Champions-League-Triumphen in Serie und weiteren Titeln.

Zunächst setzt Pérez die Suche jedoch fort. Nach dem 1:5-Debakel bei Erzrivale Barça galt die Verpflichtung des Italieners Antonio Conte als sicher. Doch es war möglicherweise Kapitän Ramos, der seinem Präsidenten einen Strich durch die Rechnung machte. Seine Aussage, ein Trainer müsse sich Respekt „erstmal verdienen und nicht aufzwingen“ wollen, habe Conte unsicher gestimmt, schrieb die „AS“. Der 49-Jährige gilt zwar weiter als Favorit, aber es gibt auch andere Gerüchte. So sei Pérez auch an Manchester-United-Coach José Mourinho dran, der Real schon zwischen 2010 und 2013 coachte. dpa

