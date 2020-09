Wurtz lässt Wehen jubeln

Wehens Trainer Rüdiger Rehm ist froh über den Erfolg. © dpa

Wiesbaden.Der erste Saisonsieg des SV Wehen Wiesbaden in der 3. Fußball-Liga war ganz nach dem Geschmack von Trainer Rüdiger Rehm. „Wir haben eine sehr schwierige Aufgabe bewältigt“, sagte der 41-Jährige nach dem 2:0 (1:0)-Sieg der Hessen bei Viktoria Köln. „Ich bin sehr zufrieden und glücklich mit der Leistung meiner Mannschaft.“

Ein Doppelpack von Neuzugang Johannes Wurtz in der 40. und 63. Minute bescherte den Hessen am Samstag den verdienten Sieg. „Es freut mich ungemein, dass wir in Köln gewonnen haben. Letzte Woche hat sich die Offensive etwas schwergetan, deswegen war es umso wichtiger, dass wir heute vorne ein Zeichen gesetzt haben“, sagte der vom Zweitligisten Darmstadt 98 gekommene Offensivspieler.

Rehm lobt gute Defensivleistung

Die Grundlage für den Erfolg schuf der Zweitliga-Absteiger aber mit einer konzentrierten Defensivleistung. Zum dritten Mal nacheinander stand hinten die Null. „Knackpunkt war, dass wir den Anschlusstreffer verhindern konnten, sonst wäre es noch einmal spannend geworden“, befand Rehm. Trotz des gelungenen Saisonstarts mit vier Punkten wollte Torwart Tim Boss aber keine Euphorie aufkommen lassen: „Es ist erst der Anfang. So müssen wir weitermachen, auch wenn es eine schöne Momentaufnahme ist.“ dpa

© Südhessen Morgen, Montag, 28.09.2020