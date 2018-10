Wutanfall bei Heldt

Hannover.Horst Heldt war sauer. Richtig sauer. Und das gleich in doppelter Hinsicht. Die schwache Leistung seiner Mannschaft beim 1:2 gegen den FC Augsburg hatte dem Sportdirektor von Hannover 96 die Stimmung versaut. Und dass die Niedersachsen dabei laut Heldt zum bereits wiederholten Male in dieser Spielzeit unter dem Videobeweis litten, trieb ihm endgültig die Zornesröte ins Gesicht. „Das geht so nicht“, schimpfte Heldt mit Blick auf die Szene vor dem vorentscheidenden 0:2.

Hannovers Japaner Genki Haraguchi war nach einem Fernschuss am Arm getroffen worden. Schiedsrichter Robert Kampka sah die Szene und ließ zunächst weiterlaufen. Erst auf Hinweis des Video-Assistenten Guido Winkmann in Köln sah sich der Unparteiische die Bilder noch einmal auf dem Monitor an und entschied doch auf Strafstoß für die Gäste, den Alfred Finnbogason sicher verwandelte (63.).

„Das Entscheidende ist: Der Schiedsrichter sieht die Situation und bewertet es als nicht strafbar. Und der Videoassistent soll sich nur dann einmischen, wenn es eine glasklare Fehlentscheidung war“, echauffierte sich Heldt. „Das war es aber nicht, und damit war es zum wiederholten Male im Ablauf einfach eine Katastrophe. Ich habe keinen Bock mehr, über so einen Mist zu reden.“

Allerdings war der 48-Jährige so ehrlich einzugestehen, dass die Leistung der Gastgeber lange Zeit nicht eines Erstligisten würdig war. „Ich will das daher nicht als Ausrede nutzen, dass wir verloren haben“, sagte Heldt. „Das war heute einfach zu wenig.“ Erst nach dem 0:2 wachten die Niedersachsen endlich auf und erspielten sich noch einige gute Chancen. Doch da war es bereits zu spät, zu mehr als dem Anschlusstreffer von Ihlas Bebou (72.) reichte es nicht. dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 29.10.2018