Zeit für die Reifeprüfung

München.Jupp Heynckes war in bester Königsklassen-Laune. Besiktas Istanbul soll für den 72 Jahre alten Trainer und den FC Bayern zum Ausgangspunkt für ein Triple-Revival werden. Nach der idealen Einstimmung mit sieben Siegen in Bundesliga und DFB-Pokal startet nun die ersehnte K.o.-Phase der Champions League, worauf die Münchner seit Jahresbeginn fokussiert hingearbeitet haben. „Das ist die Königsklasse. Das ist ein Wettbewerb auf den man einfach hinfiebert“, sagte Heynckes vor dem Achtelfinal-Hinspiel mit großem Glauben an die Stärke des Titelgewinners von 2013.

Drei Wochen vor dem Rückspiel am 14. März im Hexenkessel in Istanbul soll heute (20.45 Uhr/ZDF) im eigenen Stadion „mit einer Topleistung der Grundstock“ für das siebte Viertelfinale des deutschen Rekordmeisters nacheinander gelegt werden. „Aber Besiktas ist eine Topmannschaft, die Fußball spielen kann. Jeder Gegner kann ein Stolperstein sein“, warnte Heynckes.

Siegesserie fortsetzen

Die nächste deutsche Meisterschaft ist nur rechnerisch noch nicht sicher, im Pokal fehlen zwei Siege zum Triumph – in sieben erhofften Königsklassen-Krachern inklusive Finale am 26. Mai in Kiew wollen die Münchner nun ihre internationale Reife demonstrieren. „Die wichtigste Phase beginnt jetzt“, sagte Torjäger Robert Lewandowski.