Zidane kehrt zurück

Madrid.„Zizou“ muss es wieder richten: Gut neun Monate nach seinem Rücktritt als Trainer von Real Madrid kehrt Zinedine Zidane (Bild) völlig überraschend zum kriselnden spanischen Fußball-Rekordmeister zurück. Die Absetzung des bisherigen Coaches Santiago Solari und die Verpflichtung des 46 Jahre alten Franzosen wurden auf einer Vorstandssitzung am Montagabend abgesegnet, wie der Club mitteilte. Zidane, der einen Vertrag bis 2022 unterschrieb, übernimmt bereits am Dienstag das Training. „Ich will den Club wieder dorthin bringen, wo er hingehört“, sagte Zidane auf einer Pressekonferenz.

Clubboss Florentino Pérez zog damit die Konsequenzen aus einer restlos enttäuschenden Saison. Als Titelverteidiger schied Real bereits im Achtelfinale der Champions League gegen Ajax Amsterdam kläglich aus, in der Liga haben die Königlichen zwölf Punkte Rückstand auf den Erzrivalen FC Barcelona, an dem sie auch im Pokal scheiterten.

Eine ordnende Hand ist dringend notwendig. Wie Anfang 2016, als Zidane Rafa Benítez ablöste, wird er erneut als Krisenmanager geholt. Nur, dass er seinerzeit als Coach des B-Teams ein Anfänger in der Trainerzunft war. Diesmal kommt er als bewährter Motivationskünstler. In nur zweineinhalb Jahren als Chefcoach der Madrilenen gewann Zidane nicht weniger als neun Titel. Der Mann aus Marseille war zum Ende der vergangenen Saison zurückgetreten. Damals hatte er als Grund für seine Entscheidung von „natürlichen Abnutzungserscheinungen“ gesprochen. dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 12.03.2019