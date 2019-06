Zieler kehrt zurück

Stuttgart.Der VfB Stuttgart sucht unmittelbar vor dem Start in die Vorbereitung auf die 2. Fußball-Bundesliga eine neue Nummer Eins. Ex-Nationaltorhüter Ron-Robert Zieler (Bild) kehrt zu Hannover 96 zurück und will lieber den Niedersachsen als den Schwaben bei der angepeilten Rückkehr in die Bundesliga helfen. Schon vor der offiziellen Bestätigung stand er dort beim Trainingsauftakt auf dem Platz. Er bekommt in Hannover einen Vierjahresvertrag. Wie viel Geld Stuttgart durch den Transfer einnimmt, war zunächst unklar. Der 30-Jährige hatte noch einen Vertrag bis 2020.

Sportvorstand Thomas Hitzlsperger würdigte Zielers Einsatz in den zwei Jahren seit seinem Wechsel nach Stuttgart im Sommer 2017. „In den vergangenen beiden Wochen hat sich aber immer mehr herauskristallisiert, dass Ron einen Wechsel zurück nach Hannover anstrebt. Nachdem wir derzeit in finalen Verhandlungen für die Torhüterposition sind, haben wir uns dazu entschieden, ihm vorzeitig die Freigabe zu erteilen“, hieß es auf der Club-Homepage. Vor den Leistungstests am Mittwoch und der ersten Einheit unter dem neuen Trainer Tim Walter am Donnerstag hat der VfB nun bei den Profis nur noch Jens Grahl als Torwart unter Vertrag. Der lange verletzte Alexander Meyer ist bereits zum Zweitliga-Konkurrenten Jahn Regensburg gewechselt. dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 18.06.2019