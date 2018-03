Zu spät um Tuchel bemüht

Anzeige

München.In die Trainerfrage beim FC Bayern München kommt Bewegung. Eine heiß gehandelte Option für die im Sommer programmierte Nachfolge von Jupp Heynckes (72) ist nach diversen Medienberichten mitten in der Länderspielpause der Fußball-Bundesliga geplatzt: Der auch von Heynckes sehr geschätzte Ex-Dortmunder Thomas Tuchel wird laut „Bild am Sonntag“ und „Süddeutscher Zeitung“ nicht zum anvisierten Trainingsstart am 8. Juli in München loslegen.

Der „Kicker“ meldete am Sonntag, dass Tuchel fix zum FC Arsenal nach London gehe, um dort Langzeittrainer Arsène Wenger (68) im Sommer abzulösen. Für andere Medien wie „Bild“ und Sportbuzzer ist Tuchel stattdessen Favorit bei Paris Saint-Germain. In England wurde auch der FC Chelsea genannt, weil der Italiener Antonio Conte mit PSG in Verbindung gebracht wird.

„Ich bin ein sehr großer Fan von ihm. Ich glaube, dass er ein Weltklassetrainer ist. Er kann alle großen Clubs der Welt trainieren“, sagte Ilkay Gündogan, einst in Dortmund Spieler unter Tuchel, vor dem Länderspiel gegen Brasilien. Auch im Nationalmannschaftskreis wird aufmerksam verfolgt, was auf dem großen Trainerbasar passiert.