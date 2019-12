Zu wenig für Königsklasse

Leverkusen.Superstar Cristiano Ronaldo hat Bayer Leverkusens Traum von einem kleinen Fußball-Wunder in der Champions League endgültig zunichtegemacht. Der fünfmalige Weltfußballer traf beim 2:0 (0:0) von Juventus Turin bei der Werkself zum 128. Mal in der Königsklasse. Bayer steigt damit als einziger Verein aus dem deutschen Königklassen-Quartett in die Europa League ab. Ein kleiner Trost: Aufgrund des Erfolgs von Atlético Madrid im Parallelspiel gegen Lok Moskau hätte selbst ein Sieg nicht für das Achtelfinale gereicht.

Nach dem Katastrophen-Start mit drei Niederlagen hatten zwei Siege die Leverkusener Hoffnung auf einen Eintrag in die Geschichtsbücher der Champions League genährt. Am Mittwoch überzeugte Bayer mit Entschlossenheit, doch Ronaldo (75.), der schon im Hinspiel getroffen hatte, war vor 29 542 Zuschauern wieder einmal zu stark. Gonzalo Higuain (90.+2) machte alles klar.

Leverkusen begann engagiert, mutig, allerdings auch anfällig in der Defensive. Die Hoffnung, dass die bereits für das Achtelfinale qualifizierten Gäste mit halber Kraft spielen würden, war schnell dahin. Den Italienern boten sich immer wieder Räume. Ronaldos vermeintliches Führungstor wurde wegen einer Abseitsposition nicht gegeben (51.). Kurz darauf fiel in Madrid das 2:0, das Achtelfinale rückte für Leverkusen in noch weitere Ferne. dpa

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 12.12.2019