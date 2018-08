Zum Vidal-Abschied ein rotes Herzchen

Anzeige

Barcelona/München.Der Abschied von „Krieger“ Arturo Vidal (Bild) auf dem Weg zum FC Barcelona fiel auch dem einen oder anderen Teamkollegen beim FC Bayern schwer. „Einer von den Typen, die man in seiner Mannschaft haben will, aber niemals gegen einen. Du bist ein echter Charakter, ein Anführer, ein Kämpfer – ich werde dich vermissen Arturo und wünsche dir nur das Beste“, schrieb Nationalspieler Jérôme Boateng und setzte hinter seine Nachricht ein rotes Herzchen. Kurioserweise wird der Abwehrspieler ebenfalls mit anderen Vereinen – mit Paris Saint-Germain und neuerdings auch Manchester United – in Verbindung gebracht.

Vidal aber ist schon weg. Der FC Barcelona freut sich auf den Mittelfeldspieler aus Chile. Barça-Coach Ernesto Valverde bezeichnete den 31-Jährigen als „Krieger“, der „ein bisschen anders“ sei als seine Teamkollegen. „Wir hoffen, dass er Energie ins Mittelfeld bringen kann. Er hat viel Erfahrung und hat für alle Teams, bei denen er unter Vertrag stand, viele Matches bestritten“, sagte Barças Coach. „Er ist daran gewöhnt, große Partien zu spielen.“

Der Neuzugang soll Anfang dieser Woche offiziell präsentiert werden, hieß es. Beide Clubs hatten den Wechsel am Freitagabend offiziell gemacht. Vidal bekommt demnach einen Vertrag für drei Jahre. Die Zeitung „El Mundo“ würdigte den Chilenen als „körperliches Wunderwerk“, während das Sportblatt „AS“ betonte: „Er spielt so, wie er lebt, immer an der Grenze.“