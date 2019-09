Zur großen Erleichterung geduselt

Mainz.Die Qualität, Spiele zu gewinnen, die eigentlich der Gegner hätte gewinnen müssen, wird gemeinhin Spitzenmannschaften nachgesagt. Eine solche ist der FSV Mainz zweifelsohne nicht, auf gar keinen Fall in dieser noch jungen Saison, in der die Rheinhessen bis zum vergangenen Samstagmittag Tabellenletzter und noch dazu mit dem zweifelhaften Ruf einer Schießbude ausgestattet waren. Null Punkte, zwölf Gegentore sind nicht gerade das, was man sich zum Start vorstellt. Doch seit Samstagabend sieht die Bilanz deutlich besser aus, weil die Rheinhessen beim 2:1 (1:0) gegen Hertha BSC ein Spiel gewannen, dass sie niemals hätten gewinnen dürfen.

Robin Quaison (40.) und Jeremiah St. Juste (88.) erzielten die Treffer für den fehleranfälligen FSV, der froh sein musste, dass der Hauptstadt-Club schon in der ersten Halbzeit zwei Riesenchancen durch Davie Selke zu einer möglichen 2:0-Führung ausließ und nur zum zwischenzeitlichen 1:1 durch Marko Grujic (83.) traf. Den Mainzern war’s recht – und vor allem ziemlich egal, wie sie an die drei Punkte kamen. Entsprechend äußerten sie sich dann auch nach dem Schlusspfiff – und zwar allesamt. „Das war ein sehr wichtiger Sieg, wir mussten einfach gewinnen“, sagte Neuzugang Adam Szalai, der aus Hoffenheim kam. Und Trainer Sandro Schwarz (Bild) meinte: „Es war wichtig, wie wir auf den späten Nackenschlag reagiert haben und das Momentum auf unsere Seite gezogen haben.“

Zu verdanken hatten die Rheinhessen diesen Erfolg ihrem Schlussmann Robin Zentner, der für den verletzten Stammkeeper Florian Müller zwischen den Pfosten stand. „Er war top und hat sensationell gehalten“, lobte Schwarz nach einem „emotionalen Sieg“ den Keeper und spürte eine „große Erleichterung.“

Die Defizite im Ballbesitzspiel und die Fehleranfälligkeit in der Defensive dürften allerdings auch ihm kaum entgangen sein. Und so wartet auf den FSV-Trainer in den nächsten Wochen noch viel Arbeit, um seine Mannschaft zu stabilisieren. Denn nicht immer werden sie ein Spiel gewinnen, dass sie streng genommen nicht gewinnen dürfen. (Bild: dpa)

