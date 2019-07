Zuversicht am Wildpark

KSC-Trainer Alois Schwartz setzt auf die Abwehr-Stabilität seines Teams. © dpa

Karlsruhe.Beim Karlsruher SC ist vor dem Zweitliga-Start am Sonntag (15.30 Uhr) bei Mitaufsteiger Wehen Wiesbaden Vieles neu – sogar der KSC-Gartenzwerg im Fanshop hat ein moderneres Design bekommen. Sportlich sollen acht Zugänge die Mannschaft von Trainer Alois Schwartz so verstärken, dass der Klassenerhalt für den Rückkehrer schnellstmöglich eingetütet ist. Insgeheim peilen die Badener einen Platz im gesicherten Mittelfeld an.

Der Wahl-Mannheimer Schwartz und Sportdirektor Oliver Kreuzer haben einen klaren Plan, wie die Wünsche der Clubspitze auf der „Baustelle Wildparkstadion“ erreicht werden sollen. Dabei steht die defensive Stabilität im Mittelpunkt. Außerdem wollen sie die Aufbruchstimmung bei aller Zurückhaltung in der Öffentlichkeit unbedingt nutzen. „Ich glaube schon, dass die Vorfreude der Mannschaft auf diese Saison, auf diese Gegner, auf diese Stadien sehr groß ist“, berichtet Kreuzer. „Für uns geht es zunächst in erster Linie darum, gut in der Liga anzukommen.“

Der Optimismus ist nach einer gelungenen Vorbereitung im österreichischen Waidring groß. Genauso wie der Ehrgeiz, sich im Unterhaus gut in Szene zu setzen. Der KSC sieht sich laut Kreuzer ohnehin „minimum als Zweitligist. Von daher gesehen, haben wir diesen kleinen Unfall im zweiten Jahr repariert.“ Der bittere Absturz in die Drittklassigkeit, die Unruhe durch die erst im zweiten Anlauf erteilte Ausnahmegenehmigung der DFL, damit auch in der Zweiten Liga ohne Dach auf der provisorischen Südtribüne gespielt werden darf – all das soll in den Hintergrund rücken.

Fink verliert Stammplatz

Mit Abwehrspieler Dirk Carlson, den Mittelfeld-Antreibern Lukas Fröde und Lukas Grozurek sowie den Angreifern Philipp Hofmann und Marco Djuricin haben sich die Karlsruher gezielt verstärkt. „Carlson schiebt als Linksverteidiger viel an, Fröde steht als Sechser super vor der Abwehr und ist stark im Zweikampf“, lobt Schwartz. Dazu kommen die beiden Österreicher Lukas Grozurek und Marco Djuricin, deren Laufwege dem früheren Profi des SV Waldhof imponieren. Djuricin, durch den das Spiel in der Spitze variabler wird, harmoniert mit Torjäger Marvin Pourie. „Das Zusammenspiel sieht gut aus“, erklärt der 52-jährige Schwartz, der die bekannten Stärken weiter festigen möchte. Sein Team stellte im Aufstiegsjahr die drittbeste Defensive der Dritten Liga (38 Gegentore) und imponierte mit einem starken Umschaltspiel. Darauf legt Karlsruhes Trainer, der „mutiger nach vorne agieren möchte“, auch in diesem Sommer besonderen Wert. Ein wichtiger Eckpfeiler ist dabei die eingespielte Viererkette mit Marco Thiede, Daniel Gordon, David Pisot und Damian Roßbach.

Die Generalprobe beim 0:1 gegen Feyenoord Rotterdam macht trotz der Niederlage Mut. „Wir haben uns dort nicht nur gut aus der Affäre gezogen, sondern wir waren bis auf die ersten zehn Minuten ein ebenbürtiger Gegner“, betont Kreuzer. Torhüter Benjamin Uphoff, Thiede, Gordon, Pisot, Roßbach, Grozurek, Fröde, Marvin Wanitzek, Marc Lorenz und Pourié dürften ihren Startelfplatz sicher haben. Aufstiegsheld Anton Fink droht dagegen zunächst die Bank.

