Zverev wütend auf sich selbst

Miami/Valencia.Auch ohne die dritte Masters-Trophäe im Gepäck soll Alexander Zverev das deutsche Davis-Cup-Team vor dem schweren Viertelfinale in Spanien mit seinem frisch gewonnenen Selbstvertrauen inspirieren. Nur zwei Tage nach der knappen Finalniederlage in Miami will der Hamburger schon am Dienstag in Valencia die Vorbereitung auf die nächste große Tennis-Aufgabe gegen die favorisierten Gastgeber um Superstar Rafael Nadal aufnehmen.

Dem Hamburger bleiben nach dem knappen 7:6 (7:4), 4:6, 4:6 gegen den Amerikaner John Isner dafür nur drei Tage, in denen er sich zudem noch vom Hartplatz auf den roten Sand umstellen muss. „Natürlich ist das nicht einfach, aber das Selbstvertrauen durch gewonnene Matches wiegt das mehr als auf“, sagte der deutsche Teamchef Michael Kohlmann. „Für ihn persönlich ist es natürlich toll, dass er in Miami so erfolgreich gespielt hat.“

Nadal & Co. warten in Valencia

Zum Lohn für den Einzug in das dritte Masters-Finale nach den Erfolgen in Rom und Montreal 2017 verbesserte sich Zverev in der neuen Weltrangliste vom fünften auf den vierten Platz. Zur Krönung seiner bisher besten Turnierwoche in diesem Jahr fehlte ihm wenige Wochen vor seinem 21. Geburtstag nicht viel.