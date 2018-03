Zwei Teams unter Druck

Anzeige

Mainz.Der Trainerwechsel beim VfL Wolfsburg – Bruno Labbadia hat dort den resignierten Martin Schmidt ersetzt – schmeckte beim FSV Mainz 05 niemandem vor dem so brisanten Abstiegskampfduell am heutigen Freitag (20.30 Uhr/Eurosport) in der Fußball-Bundesliga. „Das macht die Sache schwierig“, sagte der Mainzer Trainer Sandro Schwarz. Der 39-Jährige ordnete flugs ein weiteres Training ohne Zuschauer an, um die Spielweise von Mannschaften unter der Leitung von Labbadia zu simulieren. „Wichtig ist aber allein unser Auftreten. Wir brauchen eine Willensleistung gegen den Ball und müssen als Gemeinschaft auftreten“, sagte er.

Sport-Vorstand Rouven Schröder will den Trainerwechsel bei den Niedersachsen nicht überbewerten. „Es bleiben dieselben Spieler. Wenn wir früh ein Tor vorlegen, ist es egal, ob da einer mit langen Haaren oder mit Seitenscheitel steht“, erklärte der 42-Jährige. Vor Selbstvertrauen können die mit VW-Millionen ausgestatteten Kicker nach nur einem Sieg aus den letzten neun Partien aber nicht strotzen.

Rheinhessen ohne Adler

Schwarz wie Schröder bedauern die Demission des Schweizers Martin Schmidt, den man in Mainz in bester Erinnerung hat. „Ich hatte mich auf ihn gefreut, aber das ist nicht mein Thema“, meinte Schwarz. Beide arbeiteten schließlich bis vor einem Jahr in Mainz zusammen.