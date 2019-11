Zweifel an der Titel-Tauglichkeit

München.Es war der 9. November 2019, doch Michael Zorc musste sich in der Vergangenheit wähnen. In einer Zeit, die vergessen schien, an die er lieber nicht erinnert werden möchte. „Männer-Fußball“ hatte Borussia Dortmunds Sportdirektor vor dem Topspiel beim FC Bayern von seiner Mannschaft verlangt, doch dann lief beim 0:4 (0:1) alles so wie immer, wenn der BVB in der Allianz Arena antritt. Sechs Niederlagen in Folge – 3:26 Tore, eine Horror-Bilanz. Die Reise nach München lohnt sich für die Westfalen mittlerweile so sehr wie eine Ballonfahrt für einen Menschen mit ausgeprägter Höhenangst.

Entsetzt war Zorc nach der erneuten Blamage, die bisweilen Züge einer Sabotage oder Selbst-Demontage hatte. Denn dass die Borussia unterging, lag nicht nur am starken FC Bayern, sondern auch am seltsam ängstlichen Auftritt des BVB, der seinen Teil zum Debakel beitrug. „Das war überhaupt kein Fußball, um ehrlich zu sein. Ich bin konsterniert“, schimpfte Zorc: „Wir haben im Prinzip alles vermissen lassen. Deswegen haben die Bayern auch in dieser Höhe verdient gewonnen.“ Und so war es nicht nur die Niederlage, sondern vor allem der Gesamt-Auftritt, den der Sportdirektor mächtig erzürnte. „Wir haben eine Nicht-Leistung abgeliefert.“ Die bayerische Not-Not-Not-Innenverteidigung mit Mittelfeldmann Javi Martinez und Außenverteidiger David Alaba geriet kaum in Gefahr.

Dabei waren die Borussen mit so viel Zuversicht nach München gefahren. Hinter ihnen lagen ja auch durchaus schöne Tage: Sieg im Pokal nach Rückstand gegen Tabellenführer Gladbach, drei Punkte gegen den zuvor in der Liga ungeschlagenen VfL Wolfsburg, furiose Aufholjagd in der Champions League gegen Inter Mailand beim 3:2-Erfolg. Da darf man sich auch beim zuletzt labilen Rekordmeister etwas Zählbares ausrechnen. Aber dann kamen diese Bayern und zerlegten diese Dortmunder auf eine Weise, was wahlweise etwas von einer Metzgerei oder einem Sägewerk hatte.

„Wir waren nicht da, eine sehr schwache Leistung. Es war viel zu wenig“, meinte Dortmunds Trainer Lucien Favre und wiederholte das „viel zu wenig“ gleich noch einmal. Ganz so, als wolle er seine Enttäuschung extra betonen. Doch das musste der Schweizer nicht, der Frust stand ihm ins Gesicht geschrieben, seine Worte entsprachen exakt seinem Auftreten: Favre wirkte mitgenommen nach dieser Demütigung, die wieder für Zweifel an der Titel-Tauglichkeit dieser Mannschaft sorgt. Sogar in den eigenen Reihen.

„Es ist ein Zeichen für uns, dass wir selber keine Top-Truppe sind. Wir können eine sein an unseren guten Tagen. Aber eine absolute Top-Mannschaft ist das auch an den schlechten Tagen“, wurde Innenverteidiger Mats Hummels recht deutlich, fasste aber letztendlich auch nur treffend den bisherigen Saisonverlauf zusammen: Wenn die Borussia Räume bekommt, den Ball laufen lassen und ihre Schnelligkeit ausspielen darf, kann sie jeden Gegner beherrschen. Doch die vergangenen Wochen brachten auch die bittere Erkenntnis, dass die Mannschaft ihre Probleme bekommt, wenn sie auf Widerstände trifft.

Nun ist die Mentalitätsdebatte bei den Dortmundern ja bekanntlich ein sensibles Thema, seitdem sie in schöner Regelmäßigkeit die wichtigen Spiele mit Hasenfuß-Auftritten verlieren. Nur befeuern sie diese Diskussion auch immer wieder selbst. Stichwort Männer-Fußball. „Das war das Schöne vor diesem Prestigeduell, dass da von Männer-Fußball die Rede war“, meinte Bayerns Offensivmann Thomas Müller. Denn was Zorc von seinem Team forderte, zeigten mal wieder nur die Münchner. „Und das“, stichelte Müller in Richtung des Rivalen, „ist für mich schon ein Unterschied, warum wir siebenmal in Folge deutscher Meister geworden sind.“

© Mannheimer Morgen, Montag, 11.11.2019