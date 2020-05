Zweiter Abschied

Wolfsburg.„Schürrle. Der kommt an. Mach’ ihn! Mach’ ihn! Er macht ihn! Mario Götze! Das ist doch Wahnsinn!“ Die Worte von ARD-Kommentator Tom Bartels zum entscheidenden Tor im WM-Finale 2014 gegen Argentinien sind legendär. Mit seinem Siegtreffer in der 113. Minute reihte sich der damals 22-jährige Götze (Bild) in die Reihe der WM-Helden Helmut Rahn, Gerd Müller und Andreas Brehme ein – doch glücklich machte ihn dieser Treffer nicht.

Bei Bayern München konnte sich Götze danach nicht durchsetzen. Auch die Rückkehr zu Borussia Dortmund zwei Jahre nach dem WM-Triumph brachte die Karriere des sensiblen Instinktfußballers nicht wieder in die Spur. Zwar traf er in der vergangenen Saison in 26 Spielen immerhin sieben Mal und leistete sieben Assists. In dieser Spielzeit stehen bei 14 Einsätzen aber nur mickrige drei Tore zu Buche. Weshalb sich die Wege von Götze und Dortmund nach dieser Saison trennen werden.

Ein bereits lange erwarteter Schritt, den Borussias Sportdirektor Michael Zorc nun bestätigte. „Wir sind übereingekommen, dass wir die Zusammenarbeit nach der Saison nicht fortsetzen werden“, sagte Zorc vor der Partie in Wolfsburg. Die Entscheidung habe man „gemeinsam getroffen“, meinte Zorc. „Wir sind in einer Situation, die für beide Seiten nicht zufriedenstellend ist.“ Als möglicher neuer Club von Götze gilt der AS Rom in Italien. dpa

