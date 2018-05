Zwischen Genie und Missverständnis

Anzeige

Berlin.Die ultimative Demütigung erfuhr der 17-Millionen-Mann im letzten Heimspiel. Bei seiner Einwechslung gegen den FC Bayern München pfiffen die Fans des 1. FC Köln Jhon Córdoba schamlos aus. Der Nachfolger von China-Abwanderer Anthony Modeste hat die Erwartungen beim Bundesliga-Absteiger nicht nur nicht erfüllt – er hat sie mit null Toren sogar deutlich unterboten und dürfte das teuerste Missverständnis der laufenden Spielzeit in der Fußball-Bundesliga sein.

Wie ein Verein in Deutschlands Eliteklasse abschneidet, hängt auch maßgeblich von seiner Transferpolitik ab. Da hat Absteiger Köln nicht nur die Modeste-Nachfolge vermasselt, sondern sich weitere kapitale Fehler in der Kaderplanung erlaubt. Immerhin: Mit der vorzeitigen Verlängerung von Nationalspieler Jonas Hector und Schlussmann Timo Horn gelangen zuletzt echte Coups für einen Absteiger.

Starkes Duo aus Hoffenheim

Besser lief es da beim nationalen Dominator FC Bayern, der ein weiteres Mal ungefährdet die Meisterschaft gewann. Leihspieler James Rodriguez trumpfte bei den Münchnern groß auf, für den scheidenden Trainer Jupp Heynckes ist er ein „fußballerisches Genie“. Auch die früheren Hoffenheimer Niklas Süle und Sandro Wagner konnten dem Bayern-Kader mehr Tiefe verleihen und wurden in entscheidenden Spielen aufgeboten. „Ich konnte ein paar Tore und ein paar lustige Sprüche in der Kabine dazusteuern“, sagte Wagner. Rekordtransfer Corentin Tolisso, der für 41,5 Millionen Euro kam, deutete sein Potenzial beim Rekordmeister an, gilt aber vor allem als Perspektivtransfer.