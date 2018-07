Zwischen Marketing und Vorbereitung

Anzeige

Vieles im Fußball wie im Leben ist für Kovac Einstellungssache. „Alles entscheidet sich im Kopf. Wenn der negativ denkt, ist es auch negativ. Wenn man positiv denkt, ist alles auch positiv“, sagte er in Amerika zur Herangehensweise und beendete die Ausführung mit den Worten: „Und ich denke außerordentlich positiv.“ Entsprechend geht er den Bayern-Job an, zielstrebig, selbstbewusst. „Ich habe meine Idee. Ich habe meine Vorstellungen.“ Da er gerne arbeitet, wird dort, wo er das Sagen hat, viel und intensiv gearbeitet. „Ich lebe viele Dinge vor, erwarte aber auch von anderen, dass sie es mitleben.“

Trotz Reisestrapazen, Zeitumstellung, schwierigen klimatischen Bedingungen und Werbeterminen wird auch in den USA meist zweimal am Tag trainiert. Die Einheiten dauern oft zwei Stunden. „Der Trainer legt Wert darauf, dass wir fit sind. Und das ist auch ganz wichtig“, sagte der als Vorarbeiter bekannte Arjen Robben. Der 34 Jahre alte Niederländer zeigt sich angetan von der Zusammenarbeit mit Kovac: „Im Moment macht er es sehr gut. Er arbeitet fleißig und bringt seine Akzente ein.“

Neben der Fitness will Kovac die Bayern taktisch flexibler machen. Damit kann er aber jedoch erst richtig loslegen, wenn die WM-Teilnehmer zum Team stoßen. „Dann werden wir mehr machen können“, kündigte Kovac für das Trainingslager vom 2. bis 9. August am Tegernsee an.

„Müssen reagieren können“

Ihm schwebt ein FC Bayern vor, der je nach Spielsituation in der Abwehr von Vierer- auf Dreierkette umstellt und auch in einem 3-5-2 oder 3-4-3 agieren kann. „Wir werden schon das eine oder andere modifizieren“, kündigte er an: „Man fängt nicht mehr mit einem System an und hört auch mit diesem auf. Wir müssen reagieren können.“

In seinem letzten Spiel mit Eintracht Frankfurt hatte Kovac so im DFB-Pokalfinale gegen den FC Bayern triumphiert. „Jetzt habe ich als Trainer auch eine Kerbe im Colt. Das ist auch schön“, sagte Kovac zum Umstand, als Titelgewinner in München angetreten zu sein. Das erhöht die Akzeptanz bei den vielen hochdekorierten Bayern-Stars. dpa

