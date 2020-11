97 Prozent Erfolg bei AGT-Therapiekonzept

Wirbelsäulentherapeut Andre Schmidt, Geschäftsführer von AGT Schmidt & Partner, verfügt über 25 Jahre Berufserfahrung und ist Spezialist, wenn es um einen gesunden Rücken und eine gesunde Wirbelsäule geht.

Herr Schmidt, wem kann das AGT-Therapiekonzept helfen?

Andre Schmidt: Unser Therapiekonzept hilft altersübergreifend Menschen mit Rücken- und Wirbelsäulenproblemen und lindert die Beschwerden in den betroffenen Körperteilen. Das Konzept wurde ebenso für Menschen entwickelt, deren Beschwerden im Nacken-, Schulter-, Hüft-, Bandscheiben-, Knie- oder Fußgelenkbereich liegen, da Schmerzen in der Wirbelsäule häufig auf andere Körperregionen ausstrahlen.

Wie kann man sich den Ablauf einer AGT-Beratung vorstellen?

Schmidt: Zuerst bieten wir eine individuelle Beratung und Analyse jedes Krankheitsbildes an, bei der die Ursachenbekämpfung im Vordergrund steht. An dieser Stelle gehen wir noch einen Schritt weiter und schließen Wirbelsäulenanalyse und eine 3D-4D-Haltungsanalyse an, die dazu dienen, die Defizite der Wirbelsäule exakt zu bestimmen. Zuletzt wird mithilfe einer Leistungsfunktionsdiagnose eine Ganzkörperanalyse erstellt, auf der die Therapie aufbaut.

Was erklärt den Erfolg des AGT-Therapiekonzepts?

Schmidt: Anhand unserer Analyse wird gezielt ein persönliches Trainingstherapie-Konzept erstellt. Dieses hat fünf Phasen, die mit individueller Übungszusammensetzung und Belastungssteigerung zur rasanten Leistungssteigerung der Wirbelsäule und zur Linderung der Beschwerden führen. Während der Trainingseinheiten wird jeder Patient persönlich von qualifizierten Therapeuten betreut und beraten. Im AGT wird an Geräten trainiert, die speziell für die Stärkung der Rückenmuskulatur entwickelt wurden und in normalen physiotherapeutischen Einrichtungen meist nicht vorhanden sind.

Wer wird im AGT behandelt?

Schmidt: Unter unseren Patienten sind Menschen aus fast allen Altersgruppen, sowohl Jugendliche, als auch Erwachsene und Rentner. Wir behandeln Berufstätige, Hausfrauen, Studenten, Senioren, Sportler und Hochleistungssportler. Unser individuelles Konzept macht uns in der Wirbelsäulentherapie zu einem kompetenten Ansprechpartner für alle Bevölkerungsschichten. pr

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 25.11.2020