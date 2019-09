A-ha haben sich selbst immer gerne vor Herausforderungen gestellt. 2018 bewiesen sie während ihrer MTV Unplugged Tour, dass ihre Songs auch in einem ganz anderen Rahmen perfekt funktionieren und neue Ebenen erreichen können. Nun haben Magne Furuholmen, Morten Harket und Pål Waaktaar-Savoy angekündigt, dass sie mit ihrer Herbsttour einmal mehr Neues wagen möchten: Ein Konzert im legendären „An evening with…“-Format, bestehend aus zwei sehr unterschiedlichen Teilen. Im ersten Teil des Konzerts werden a-ha neue und alte, bekannte und weniger bekannte Songs und Hits spielen. Danach dürfen sich die Fans auf das komplette 1985er Debüt-Album Hunting High And Low in der Reihenfolge des Originalalbums freuen.

