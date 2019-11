Der Gesundheit zuliebe

Pfitzenmeier legt Wert auf Wellness, Fitness UND Gesundheit. An den unterschiedlichen Standorten werden deshalb unterschiedliche Kurse angeboten. Im Interview erklären Haki Kadria, Studioleiter in Schwetzingen, und Sandra Bäuerle, Sportliche Gesamtleitung, die Details zu dem ganzheitlichen Konzept aus Präventions-, Reha- und Gesundheitskursen.

Präventions-, Reha- und Gesundheitskurse – wie können wir uns die Kurse vorstellen?

Kadria: Alle angebotenen Kurse haben den Anspruch, positiv auf die Gesundheit einzuwirken. Hierzu gibt es unterschiedliche Formate aufgrund der Bedürfnisse und Ausgangssituationen der Teilnehmer. So haben Präventionskurse einen vorbeugenden Charakter. Durch gezielte Kräftigung und Mobilitäts- sowie Koordinationstraining wird die Muskulatur gestärkt, und Alltagssituationen können besser bewältigt werden. Bei den Rehasport-Kursen handelt es sich um ein Gruppentraining mit maximal 15 Personen, das vom Arzt über das sogenannte Formular KV56 verordnet und von der Krankenkasse finanziert wird. Die Reha-Kurse finden im Kursraum mit Kleinequipment statt. Für die abwechslungsreichen Übungen sorgen die Rehasport-Übungsleiter, wobei auch der soziale Aspekt durch die feste Gruppeneinteilung nicht zu kurz kommt. Zu den Gesundheitskursen gehören Formate aus dem Group-Fitness-Bereich wie Wirbelsäulengymnastik, Pilates oder Yoga. Diese Kurse stehen unseren Mitgliedern in großer Anzahl zu unterschiedlichsten Uhrzeiten offen.

Solche Kurse gibt es ja bestimmt nicht nur bei Pfitzenmeier. Was macht Pfitzenmeier denn anders?

Bäuerle: Unser großer Vorteil ist, dass wir dieses ganzheitliche Angebot von (Physio-)Therapie, über Rehasport bis hin zum Athletiktraining unter einem Dach mit den jeweiligen Experten anbieten können. Die große Auswahl an Kursen und Trainingsmöglichkeiten in der Gruppe erstreckt sich über den ganzen Tag und das an sieben Tagen in der Woche.

Gesundheitskurse klingt eher „altbacken“. Ist das ein Vorurteil oder sind diese Kurse wirklich nur für Senioren?

Kadria: Bei der Auswahl der Kurse haben wir darauf geachtet, dass für jeden etwas dabei ist. Unsere Gesundheit und deren Erhalt betrifft ja nicht nur Senioren. Zwar hat nicht jeder dieselbe Ausgangssituation und dasselbe Leistungsniveau, dennoch findet man bei uns immer das passende Angebot.

Die bisher genannten Kurse zielen auf das körperliche Wohlbefinden ab. Wie hilft Pfitzenmeier bei der mentalen Gesundheit?

Bäuerle: Grundsätzlich gilt, dass die sportliche Betätigung immer einen positiven Reiz setzt. Jetzt gilt es nur noch rauszufinden, welchen Ausgleich wir anstreben. Sich im Konditions-Workout auszupowern, im Yoga-Kurs seine Kraft und Beweglichkeit zu verbessern oder in der Sauna zu regenerieren, kann die mentale Ausgeglichenheit unterstützen. Aber das ist ganz individuell.

Woher weiß ich, was ich für Maßnahmen brauche?

Kadria: Je nach individueller Zielsetzung oder Problemstellung wie nach einer Verletzung finden wir zunächst im Gespräch mit unseren Trainern heraus, welche Ausgangssituation vorliegt. Unser Repertoire ist sehr vielseitig, darum gilt es, die richtige Herangehensweise und Trainingsmethode zu finden, um gemeinsam an den gewünschten Zielen zu arbeiten. Die Trainer greifen auch auf zahlreiche Diagnostik-Tools zurück, um die Ausgangssituation zu prüfen. Denn wenn man weiß, wo man aktuell steht, ist es leichter, auf ein angestrebtes Ziel hinzuarbeiten und die richtigen Mittel und Wege zu finden.

Gibt es Besonderheiten zu Gesundheits-, Präventiv- und Reha-Kursen, die wir noch wissen sollten?

Bäuerle: Den Reha-Kursen geht die Verordnung des Arztes voraus. Die Krankenkasse übernimmt dann nach Genehmigung zu 100 Prozent die Kosten des Reha-Kurses. Die Präventionskurse können auf Eigeninitiative hin besucht werden. Hier tritt der Kunde in Vorleistung. Nach absolvieren des Kurses wird die Bescheinigung bei der eigenen Krankenkasse eingereicht und die Kosten zu einem hohen Prozentsatz übernommen. Das können je nach Krankenkasse schon zwischen 75 und 100 Prozent sein.

Im Februar 2020 eröffnet das Pfitzenmeier Premium Resort am City Airport Mannheim. Werden auch dort Gesundheit, Wellness und Fitness an einem Standort vereint?

Bäuerle: Ja, auch im neuen Studio können sich die Mitglieder über eine große Auswahl an Reha-, Gesundheits- und Präventionsangeboten freuen. Außerdem wird es einen großen, weitläufigen Wellnessbereich, eine Trainingsfläche mit modernsten Kraft- und Cardiogeräten, einen funktionellen Bereich, Group-Fitness-Räume mit unterschiedlichsten Kursformaten sowie einen AquaDome für Kurse im Wasser sowie zum freien Schwimmen. imp

© Mannheimer Morgen, Montag, 18.11.2019