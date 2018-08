Eingefrorene Eizellen werden nur selten genutzt

Mit zunehmendem Alter wird es für Frauen schwieriger, auf natürlichem Wege schwanger zu werden. Das Einfrieren von Eizellen soll Aufschub ermöglichen. Oft aber liegen die Eizellen dann doch ungenutzt auf Eis, zeigen Daten eines Anbieters.

Als junge Frau vorsorglich Eizellen einfrieren lassen, um sich eine späte Chance auf Kinder zu erhalten: Das Social Freezing ist zumindest in einigen Ländern ein Trend. Doch die Auswertung von Daten eines belgischen Anbieters zeigt, dass auf die eingefrorenen Eizellen letztlich kaum zurückgegriffen wird. Nur 7,6 Prozent der Kundinnen hätten veranlasst, die Eier wieder aufzutauen, zu befruchten und sich für eine Schwangerschaft einsetzen zu lassen, berichtete Michel De Vos vom Zentrum für Reproduktionsmedizin in Brüssel. Nur ein Drittel dieser Versuche sei am Ende erfolgreich gewesen.

In der Auswertung wurden Daten von 563 Frauen berücksichtigt, die an dem Zentrum zwischen Januar 2009 und November 2017 Eizellen hatten einfrieren lassen. Im Mittel waren die Kundinnen 36,5 Jahre alt, berichtete De Vos. 43 der 563 Kundinnen nutzten die Eizellen später für künstliche Befruchtungen, knapp die Hälfte nutzte dazu Spendersamen. Im Mittel waren die Frauen dann 42 Jahre alt.

Fehlen eines Partners

Nicht ableiten lasse sich aus der Analyse, ob das Einfrieren der Zellen die Chancen der Frauen, ein Kind zu bekommen, vergrößerten, erklärte De Vos. Die Brüsseler Ergebnisse entsprächen denen anderer großer Fruchtbarkeitszentren. Demnach verringern sich die Chancen auf eine Schwangerschaft deutlich, wenn die Frau zum Zeitpunkt des Einfrierens von Eizellen bereits 35 Jahre oder älter ist. Frauen in höherem Alter sollten keine unrealistischen Erwartungen hegen, warnte der Mediziner.

Welche Gründe Frauen zum Einfrieren von Eizellen bewegen, haben Forscher in den USA und Israel untersucht. Anders als oftmals angenommen seien weniger die Karriere oder die Ausbildung entscheidend, sondern vielmehr das Fehlen eines geeigneten Partners, berichtete Marcia Inhorn von der Yale University in Berkeley bei dem Kongress. Ihr Team hatte 150 Frauen befragt, die in insgesamt vier Zentren in den USA und Israel Eizellen einfrieren ließen und dies nicht aus medizinischen Gründen taten. 85 Prozent der Frauen hätten keinen Partner gehabt, als sie Eizellen einfrieren ließen, berichtete Inhorn. Oder ihre Beziehung sei zu diesem Zeitpunkt noch zu instabil gewesen. „Die meisten der Frauen hatten ihre Bildungs- und Karriereziele bereits erreicht, bis in ihre späten 30er aber keine dauerhafte, fruchtbare Beziehung mit einem sicheren Partner gefunden.“

Rasch wachsender Markt

Vor allem in den USA ist Social Freezing ein rasch wachsender Markt. In diesem Jahr würden dort hochgerechnet wahrscheinlich rund 76 000 Einfrierzyklen durchgeführt, erläuterten die Studienautoren. Im Jahr 2013 seien es erst etwa 5000 gewesen. In Deutschland entscheiden sich bislang nur wenige Frauen jährlich dafür.

Bei dem Verfahren werden Eizellen entnommen und in flüssigem Stickstoff bei minus 196 Grad Celsius eingefroren, um sie später im Labor befruchten und wieder einsetzen zu können. dpa

