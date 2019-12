Endlich verbieten!

Gesundheitsexperten und Mediziner drängen auf ein generelles Tabakwerbeverbot, und auch die Bevölkerung spricht sich dafür aus. Nur die Politik kann sich noch immer nicht dazu durchringen. Und so ist Deutschland mittlerweile das einzige Land in der EU, in dem Zigaretten auf Plakaten und im Kino angepriesen werden dürfen. Ein gesundheitspolitischer Irrsinn.

Die Zahlen sprechen für sich. Jedes Jahr sterben hierzulande etwa 120 000 Menschen an den Folgen des Rauchens. Doch noch immer liegt die Raucherquote in Deutschland deutlich höher als in vergleichbaren Staaten. Ein Zusammenhang zwischen Werbung und erhöhtem Tabakkonsum ist ebenfalls bewiesen. Dazu kommt, dass Rauchen nicht nur fürchterliches Leid, sondern auch horrende Kosten für die Gesellschaft verursacht. Und ganz nebenbei hat sich Deutschland auch international zur Einführung eines generellen Tabakwerbeverbots verpflichtet.

Geradezu grotesk mutet es da an, dass die große Koalition schon seit Monaten über einem neuen Anlauf brütet und Abgeordnete aus der CDU/CSU-Bundestagsfraktion die Erarbeitung eines Gesetzentwurfs verzögern. Die Tabakindustrie aber sorgt derweil mit neuen Werbekampagnen für Rauchernachwuchs.

