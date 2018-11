Expertenabend zum Thema Hautverjüngung

„Hollywood-Peel und andere Methoden zur Hautverjüngung“ – darüber informiert Laserexpertin Dr. med. Sylvia Proske, Fachärztin für Dermatologie, am Dienstag, 20. November, um 19 Uhr im Ethianum Heidelberg.

Sie verrät die Techniken, mit denen sich die Stars aus Hollywood Fältchen, Melasma, vergrößerte Poren, verstärkte Seborrhoe sowie Sonnen- und Altersflecken entfernen lassen. Gibt es Risiken bei solchen Laseranwendungen? Was bedeuten „fraxeln“ und „needling“? Wie hilft der Einsatz von Licht, die sogenannte Photorejuvenation, dabei, Sonnenschäden zu beseitigen? Was bewirken Filler und Botulinum? All diese Fragen beantwortet Sylvia Proske im Rahmen der Veranstaltung im Ethianum. Es besteht zudem die Möglichkeit, vor Ort eine Hyaluron-Behandlung auszuprobieren. Dafür bedarf es einer separaten Anmeldung.

Die Teilnahme an diesem Expertenabend ist kostenfrei. Um Anmeldung per E-Mail an veranstaltungen@ethianum.de oder per Telefon: 06221/8 72 30 wird gebeten. red

