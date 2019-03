Fit für den Frühling: Schöne und gesunde Füße

Endlich lässt sich die Sonne wieder blicken und die ersten Sonnenstrahlen vertreiben den Winter. Viele Menschen sehnen den Wechsel von der kalten zur warmen Jahreszeit herbei. Sie fühlen sich gesundheitlich im Sommer einfach besser. Das liegt an den milderen Temperaturen, dem höheren Vitamin-D-Spiegel und vielen weiteren Faktoren. Es ist Zeit für Frühlingsgefühle, daher werden bald die warmen Jacken im Schrank verstaut und stattdessen die Sandalen bereitgestellt. Denn die warme Jahreszeit ist auch die Zeit das Barfußgehens – oder zumindest der offenen Schuhe. Frauen lackieren ihre Nägel und auch immer mehr Männer gehen zur Pediküre, um in Flip Flops & Co eine gute Figur zu machen. Trotzdem wird die Bedeutung gesunder Füße nach wie vor oft unterschätzt.

Füße als unterschätztes Körperteil

Viele Menschen schenken ihren Füßen viel zu wenig Beachtung. Sie werden als Mittel zum Zweck angesehen, um sich von A nach B bewegen zu können. Sie werden in zu kleine Schuhe gezwängt, müssen den ganzen Tag auf Absätzen stehen und genießen niemals eine Massage. Wer im Sommer die Augen offenhält, wird daher erschreckend viele ungepflegte Exemplare mit dicker Hornhaut oder Nagelpilz entdecken. Und selbst, wenn die Vernachlässigung nicht so offensichtlich ist, können Füße eine Menge über die Gesundheit aussagen.

Genau genommen beherbergen die Füße nämlich sämtliche Nervenenden des Körpers. Sie sind also nicht aufgrund ihrer weiten Entfernung vom Gehirn schlechter vernetzt als andere Körperteile und Organe – sondern ganz im Gegenteil: Die sogenannten Fußreflexzonen stellen eine Art Landkarte des Körpers dar. Es kann also exakt nachvollzogen werden, wo welche Nerven enden, seien sie von der Leber, vom Darm, von der Milz oder der Galle, um nur einige von vielen Beispielen zu nennen.

Dass diese Fußreflexzonen existieren, hat zweierlei Bedeutung für die Füße: Sie können einerseits Aufschluss über Krankheiten der Organe geben und somit als ein Spiegel der Gesundheit fungieren. Andererseits können über deren Massage die Organe stimuliert und somit Beschwerden geheilt oder zumindest gelindert werden. Die Bedeutung der Füße für die eigene Gesundheit sollte deshalb ab sofort nicht mehr unterschätzt werden.

Kranke Füße als Spiegel eines kranken Körpers

Die Füße regelmäßig zu pflegen sowie eine Fußreflexzonenmassage durchführen zu lassen, fördert also die Gesundheit auf viel mehr Ebenen als „nur“ jener der Füße selbst. Viele Menschen widmen sich den Extremitäten aber erst, wenn die Tage wärmer werden und sie barfuß oder mit offenen Schuhen vor die Tür gehen möchten. Dieser sollte also auch ein Anlass sein, sich den Füßen ausgiebig zu widmen – jedoch eben nicht der einzige.

Bleibt diese Pflege aus, können die Füße selbst erkranken. Die bereits erwähnte Hornhaut oder Pilzerkrankung ist dabei typisch. Ebenso kann es zu Verhärtungen, Verkrümmungen oder Hautverfärbungen an den Füßen kommen. Ein häufiges Beispiel sind auch Schwellungen, die zum Beispiel bei einer Schwangerschaft entstehen – und anschließend oft von selbst verschwinden, sobald der Körper wieder in Balance ist. All diese Veränderungen sind oftmals das Symptom einer Grunderkrankung. Welche das ist, lässt sich wiederum in vielen Fällen (auch) anhand der Füße feststellen. Gesunde Füße garantieren also keinen gesunden Körper, doch andersherum deuten kranke Füße auf einen kranken Körper hin.

Fußreflexzonenmassage als Diagnose- und Therapiemöglichkeit

Das bedeutet keinesfalls, dass eine Fußreflexzonenmassage den Gang zum Arzt ersetzen kann. Aber sie kann Aufschluss darüber geben, ob und wo im Körper etwas nicht stimmt. Somit dient sie als Anlass für den Gang zum Arzt und kann die Therapie auf manueller Basis unterstützen. Zudem wirkt sich eine Fußreflexzonenmassage auch bei gesunden Personen positiv auf das Wohlbefinden aus. Ihre volle Wirkung kann sie allerdings erst entfalten, wenn die Füße von Hornhaut befreit wurden, damit der Druck überhaupt an der richtigen Stelle ankommt.

Eine regelmäßige Pediküre beziehungsweise professionelle Fußpflege ist deshalb eine Investition in die eigene Gesundheit, die sich jeder Mensch zumindest ein- bis zweimal im Jahr leisten sollte. Geeignete Zeitpunkte sind dabei eben die Jahreszeitenwechsel wie jener zwischen dem Winter und Frühling. Zudem kann nach dem Sommer die Hornhaut vom Barfußlaufen entfernt und der Fuß somit auf die Saison der geschlossenen Schuhe vorbereitet werden.

Barfußgehen oder Schuhe tragen – was ist gesünder?

Mit dem Barfußlaufen ist ein wichtiges Stichwort gefallen: Immer wieder heißt es, Menschen und vor allem Kinder sollen möglichst viel barfuß gehen, um die Gesundheit der Füße zu fördern. Unter gewissen Voraussetzungen stimmt das, denn das Barfußgehen trainiert die Muskulatur in den Füßen und stimuliert durch einen unebenen Untergrund die bereits erwähnten Fußreflexzonen. Es handelt sich somit um eine natürliche Form der Massage. Bei jungen Füßen im Wachstum wird durch das Barfußgehen das Risiko von Fehlstellungen wie ein Platt-, Spreiz- oder Senkfuß gemindert. Zudem können eventuelle Schmerzen an Hüften, Knien oder Gelenken besser werden, da deren Ursache oftmals in einem falschen Schuhwerk liegen. Dennoch gilt es, schmerzhafte Untergründe wie piekende Kieselsteine oder sogar jene mit einem Verletzungsrisiko zu meiden. Zudem kann sich durch das Barfußgehen Hornhaut bilden. Das ist zwar normal, trotzdem empfiehlt es sich, diese regelmäßig zu entfernen. Wer diese Grundregeln beachtet, für den ist das Barfußlaufen tatsächlich gesünder als das Tragen von Schuhen.

Schuhe können die Fußgesundheit schädigen

Dennoch ist es natürlich nicht möglich und wünschenswert, ab sofort nur noch barfuß unterwegs zu sein. Beim Autofahren beispielsweise, kann es schwerwiegende rechtliche Folgen haben, keine Schuhe zu tragen und (deshalb) einen Unfall zu verursachen. Fakt ist also, dass Schuhe unvermeidbar zu unserem Leben gehören. Das ist nicht weiter schlimm, wenn die richtigen Schuhe ausgewählt werden. Es ist nämlich keinesfalls per se gesundheitsschädlich, Schuhe zu tragen. Das Problem ist nur, dass viele Menschen ihre richtige Größe nicht kennen und somit zum falschen Schuhwerk greifen.

Stimmt die Schuhgröße nicht, sind die Schuhe zu eng, haben sie einen hohen Absatz oder kein beziehungsweise ein schlechtes Fußbett, so können sie die Füße tatsächlich nachhaltig schädigen – und mit ihnen auch die Gesundheit im Gesamten. Wie bereits erwähnt, sind Schmerzen in den Knien oder Hüftgelenken bis hin zu Fehlstellungen nur eine von vielen möglichen Folgen. Die richtige Fußbekleidung ist daher essentiell, vor allem für Kinderfüße im Wachstum. Dabei ist es unerheblich, ob es sich um Winterstiefel oder Sandalen handelt.

Die Füße fit für den Frühling machen – so geht’s!

Im Umgang mit den eigenen Füßen kann man also vieles falsch machen, aber auch vieles richtig. Der Frühling sollte daher einen Anlass darstellen, um einmal die Behandlung der eigenen Füße zu hinterfragen und ihnen vielleicht wieder mehr Aufmerksamkeit zu widmen. Neben den gesundheitlichen Aspekten spielt dabei für viele Menschen auch die Optik sowie Ästhetik eine Rolle. Schöne Füße werden in unserer Gesellschaft mit Gepflegtheit und Gesundheit assoziiert – nicht ohne Grund, wie eingangs erläutert.

Nicht nur Frauen, sondern auch Männer sollten ihre Füße pünktlich zum Frühjahr daher „fit“ machen, sprich schön für die Saison der offenen Schuhe oder des Barfußgehens. Die Entfernung der Hornhaut ist dabei nur der erste Schritt. Auch das Kürzen der Nägel mit einer Schere oder Feile sowie das regelmäßige Eincremen mit einer Feuchtigkeitspflege ist wichtig. Wer dabei nicht selbst Hand anlegen möchte, sollte etwas Geld in eine Pediküre investieren. Hierbei können die Füße zugleich fachmännisch auf Erkrankungen wie Warzen oder Pilzinfektionen untersucht werden. Zu deren Behandlung reicht oftmals der Gang in eine Apotheke. Nach einer kurzen Beratung lässt sich gewiss ein geeignetes Präparat finden. Schlägt die Therapie allerdings nicht (mit den gewünschten Erfolgen) an, sollte spätestens ein Arzt konsultiert werden.

Zuletzt verschönert die Damenwelt ihre Füße gerne noch zusätzlich mit etwas Nagellack in bunten Farben oder in dezenter „French-Optik“. Auch kleine Schmuckketten um das Fußgelenk oder Zehenringe liegen im Trend – wobei letztere keinesfalls in geschlossenen Schuhen getragen werden sollten, da sie schmerzhafte Druckstellen verursachen können. Wenn es um die Optik geht, steht also jedem frei, den eigenen Geschmack auszuleben.

